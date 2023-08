Trouwe AZ'er Hatzidiakos hoopt ondanks clubliefde op nieuw avontuur: "Vervolgstap maken"

AZ speelde degelijk zonder veel spektakel. Een wedstrijd die bij de Alkmaarse supporters niet heel lang blijft hangen. Al was het doelpunt van Ruben van Bommel prachtig. De jonge aanvaller maakte met een subtiele boogbal de 1-0 vlak voor rust. Trainer Pascal Jansen is ook zeer in zijn nopjes met technicus die afgelopen zomer overkwam van MVV. "Heel prettig om te zien."

"Iedereen vindt dat je 7-0 moet winnen", vertelt Pantelis Hatzidiakos in de mixed-zone na de 2-0 winst op de club uit Andorra. "Dat is de verwachting van de buitenwereld, zelf vind ik dat alleen de winst telt of je dat nu mooi of lelijk doet."

AZ neemt het in de laatste voorronde van de Conference League op tegen het Noorse SK Brann. Of Hatzidiakos daar volgende week bij is, is de vraag. De zaakwaarnemer van de Griekse verdediger is in gesprek met Cagliari. De club uit de Serie A wil Hatzidiakos graag naar het Italiaanse eiland halen. "Er is inderdaad interesse, en ik wil graag een vervolgstap maken."

Clubman

"Ik speel al dertien jaar bij AZ", vertelt de 26-jarige Alkmaarder over de club waar hij in de jeugdopleiding begon. "Dit is gewoon thuis voor mij en op gegeven wil je ook uit huis gaan."

Tekst loopt door onder de video.