AZ-spits Pavlidis al vroeg in het seizoen op stoom: "Ik wil nog meer"

Vangelis Pavlidis was vandaag goud waard voor AZ in de 3-1 overwinning op RKC Waalwijk. De Griekse spits scoorde twee keer en lijkt zo al vroeg in het seizoen in goede vorm te steken. "Dit is een goede start. Hopelijk kan ik zo doorgaan."

Ommekeer

AZ-trainer Pascal Jansen was blij dat ploeg in de tweede helft het tij kon keren. "De eerste helft moeten we snel vergeten. Dat was ver onder ons niveau", aldus Jansen, die in de rust al twee wissels toepaste. "Ik heb ook een groot compliment gemaakt aan de jongens die ingevallen zijn, want zij hebben echt iets toegevoegd. En ze brachten wat we nodig hadden."