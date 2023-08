Wordt de Alkmaarse Waag een verticale tuin? "Geen idee wat het precies is hoor"

Voor bezoekers van de Avondkaasmarkt moet het een vreemd gezicht zijn geweest. Terwijl de kaasdragers heen en weer snelden met berries vol kaas, stonden kaasvader Willem Borst en enkele andere kaasdragers dinsdagavond minutenlang naar de muur van het Waaggebouw te turen. Er groeit daar namelijk iets. "Het is iets bijzonders, heb ik laatst van een bezoeker begrepen."

Kaasvader Willem Borst is een echte expert als het gaat om kaas en om alles wat met de Alkmaarse Kaasmarkt te maken heeft. "Maar in plantjes ben ik geen specialist", begint hij gelijk. "Wat ik wel weet is dat het een soort varen is. Het groeit op oude muren." De kalk in de muren zou dit rotsplantje tot het Waaggebouw hebben aangetrokken. "En hij houdt van de schaduw, denk ik", vertelt Borst. "Dit is de koele kant. 's Ochtends staat de zon dáár. En dan gaat 'ie zó", gebaart hij. Maar de precieze naam van de plantjes moet hij ons schuldig blijven. Mediapartner Alkmaar Centraal legde de kwestie voor aan de Hortus Alkmaar, waar ze van planten zeker kaas gegeten hebben. Tekst gaat verder onder de foto.

"Asplenium ruta-muraria", antwoordt collectiebeheerder Sipke Gonggrijp ogenblikkelijk. "Een muurvaren. En de plant met de bredere lichtere bladeren is tongvaren: asplenium scolopendrium." Kaasvader Borst zat dus goed met zijn 'varen'. Maar is het ook echt een bijzonderheid? "Zeker de muurvaren is heel algemeen", vertelt Gonggrijp. "Dat is het plantje dat het eerst arriveert als een muur een beetje gaat verweren. Muurvaren stelt de minste eisen." En als muurvaren zich eenmaal thuis voelt op een oude muur, kan er ook andere natuur gedijen. Zoals tongvaren. "Tongvaren zag je vroeger niet veel", weet Gonggrijp. Tot 2017 was die plant zelfs beschermd, maar die bescherming is niet meer nodig en de overheid vond dat volgens Gonggrijp ook maar lastig, zo'n beschermd plantje op kademuren en dergelijke. Tekst gaat verder onder foto.

"Tongvaren groeide vooral in Zuid-Limburg", vertelt hij verder. "Hier was het te koud, maar de milde winters hebben ervoor gezorgd dat tongvaren nu toch redelijk algemeen is." Luwte is voor deze plant wel gunstig, dus de tongvaren op de Waag heeft een prima plekje uitgezocht. Beide varens zijn overigens onschuldig. "Voor het gebouw maakt het verder helemaal niet uit; deze plantjes beschadigen de stenen niet. Dat wordt wel eens gezegd, maar dat is niet waar", benadrukt de collectiebeheerder van de Hortus. Tekst gaat verder onder foto

Varens als tongvaren en muurvaren horen bij een oude stad als Alkmaar, vinden zowel Sipke Gonggrijp als kaasvader Willem Borst. "Weet je, dat gebouw is 600 jaar oud", zegt Borst, wijzend op de Waag. "Het hoort er gewoon bij." "Een aantal jaar geleden hebben ze die muur onder handen genomen, toen was het even weg. Maar het is nu dus weer terug en dat is mooi", besluit Borst. En dat laatste beaamt Gonggrijp: "Ik ben altijd verbaasd dat we dit soort muren in Nederland schoon willen houden. En het plantje kan echt helemaal geen kwaad."