WK atletiek zit erop voor Zaankanter Menno Vloon

Menno Vloon startte moeizaam en had drie pogingen nodig om over de aanvangshoogte van 5,35 meter te springen. Daarna ging het beter. Zo passeerde hij in twee pogingen de lat op 5,55 meter en in één poging over 5,70 meter. Uiteindelijk was 5,75 meter te hoog voor de Zaankanter.

Twee maanden geleden won Vloon nog verrassende bij de EK voor landenteams het polsstokhoogspringen. Nu blijft het dus bij een zestiende plek. De eerste twaalf atleten plaatsten zich voor de finale.