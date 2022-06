Heilige grens van 6 meter binnen handbereik voor polsstokhoogspringer Menno Vloon

Twee verdiepingen van een huis, dat is de hoogte waar polsstokhoogspringer Menno Vloon over heen gaat. Het persoonlijke record van de Zaankanter staat nu op 5.96 meter, maar hij droomt van de heilige zes meter grens. "Dan hoor je bij een clubje elite springers."

"Hier lijkt het best hoog hè", zegt Menno Vloon als hij omhoog kijkt naar de lat die meters boven hem ligt. In aflevering 3 van 'De Schoonheid van de Sport' spreekt NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman met atleten als Jamilie Samuel en Lisanne Schol, maar ook gaat hij langs bij een training van Vloon. De polsstokhoogspringer uit Zaandam wordt begeleid door Christian Tamminga en hun doel is om deze zomer de zes meter te halen. "Ik weet dat het binnen handbereik ligt, nu moet ik het alleen nog een keer laten zien."