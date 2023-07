Springstokken geweigerd: halsoverkop moest Menno Vloon met de auto naar Polen

Menno Vloon wilde afgelopen weekend zó graag meedoen aan de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Chorzow dat hij er met stel en sprong met de auto naartoe gereden is. De Nederlandse polsstokhoogspringer zou eigenlijk met het vliegtuig gaan, maar toen de piloot weigerde om zijn stokken mee te nemen, zag hij maar één andere oplossing: rijden. En dat kwam hem uiteindelijk duur te staan.

In een split-second besloot Vloon, samen met een Amerikaanse springer, naar Polen af te reizen met de auto. "We hebben het rijden afgewisseld en zo 11 uur lang non-stop gereden. We waren pas rond 2 uur 's nachts in het hotel", vertelt Vloon vanuit de auto. "Pas bij het ontbijt hadden de andere atleten door dat we het uiteindelijk hebben gered. Bijna niemand kon het geloven."

Rond 15.00 uur zou Vloon vanaf Eindhoven Airport met Wizz Air naar Katowice in Polen vliegen. Eenmaal in het vliegtuig kreeg hij de mededeling dat zijn stokken toch niet mee konden op de vlucht. "Dat gebeurt wel vaker, omdat de stokken meer dan vijf meter lang zijn. Altijd hebben ze wel een oplossing dus eigenlijk is het nooit een probleem. Maar dit keer wel, want na overleg met de piloot moesten de stokken echt achterblijven."

Na een korte nacht voelde Vloon zich wel behoorlijk goed voor de Diamond League-wedstrijd. Tijdens het inspringen merkte hij eigenlijk niet zoveel meer van de lange rit. De eerste hoogte van 5,41 meter sprong hij met gemak, maar over de volgende hoogte wilde het maar niet lukken. "Ik voelde me toch niet scherp en ik zat ook echt lange tijd voor me uit te staren", zegt Vloon, die mee mocht doen aan één van de grootste atletiekwedstrijden van Europa. "Het was dus absoluut niet wat ik ervan gehoopt had."

Achteraf zegt Vloon geen spijt te hebben dat hij alsnog naar de wedstrijd gereden is. "Ik wilde daar heel graag in actie komen. Het is alleen jammer dat ik niet goed heb gepresteerd." Wel hoopt Vloon dat de luchtvaartmaatschappij hem tegemoet komt in de kosten van de vlucht en de gemaakte extra kosten. In de toekomst denkt Vloon vaker tegen dit probleem aan te lopen, maar tot nu toe is het altijd goed gegaan.

Over anderhalve week komt Vloon in actie op de NK atletiek in Breda. Vijf keer eerder kroonde de Nederlands recordhouder zich tot Nederlands kampioen polsstokhoogspringen in de buitenlucht.