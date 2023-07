Hoornse Tjin A-Lim duikt ruim onder olympische limiet, Schilder en Klaver ook naar Parijs

Enkel de Zuid-Afrikaanse Marione Fourie (12,55) was rapper dan Tjin A-Lim en pakte het goud in Zwitserland. De 25-jarige Tjin A-Lim was met haar tijd elf honderdste sneller dan de olympische limiet van 12,77 seconden. De tijd van de Hoornse betekende tevens een verbetering van haar persoonlijk record én plaatsing voor de WK later deze zomer in Boedapest.

Bovendien mag Tjin A-Lim zich momenteel de snelste Nederlandse noemen op de 100 meter horden. De beste Nederlandse tijd was tot op heden van Nadine Visser. De atlete uit Hoogkarspel klokte eerder dit jaar 12,71 seconden als beste tijd.

Lieke Klaver & Jessica Schilder

Op de 400 meter greep Lieke Klaver de zege. De atlete uit Enkhuizen was met haar winnende tijd van 50,40 seconden ruim sneller dan Martine Weil uit Chili (51,29) en Zenéy van der Walt uit Zuid-Afrika (51,64). De tijd van Klaver was bovendien goed voor plaatsing voor de Olympische Spelen.

Ook Jessica Schilder heeft een ticket voor Parijs in de wacht gesleept. De Volendamse kogelstootster voldeed aan de limiet bij de Diamond League-wedstrijd in Stockholm. De 24-jarige Schilder stootte de kogel 19,03 meter ver. Daarmee voldeed de Europees kampioene meer dan genoeg voor de limiet van 18,80 meter voor een olympisch ticket.

