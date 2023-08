Wervershoof aA nl Extra lange kermis Wervershoof maar 'weinig bezoekers'

Wervershoof viert vandaag de laatste dag kermis. Een kermis die nog nooit zo lang was: dit jaar gingen de attracties één dag eerder open. Maar ondanks de langere kermisduur was het heel erg rustig, zegt exploitant John van Dam die al zijn levenlang met de botsauto's op de kermis staat.

NH / Chantal Bos

Een extra dag kermis, wie wil dat nu niet? Het idee om de kermis op zaterdag al te beginnen, kwam van de stichting Behoud Nederlandse Kermissen, die zich daar al een paar jaar hard voor maakte. Ook de politiek in Medemblik stak nu haar nek uit voor een start op de zaterdagavond, omdat 'de attracties toch al zijn opgebouwd die dag'. "De keuze om op zaterdag te beginnen heeft zichzelf bewezen als een fantastisch idee", schrijft Hart voor Medemblik op sociale media. Raadslid Dieter Venema maakte een rondje om te polsen hoe het bevalt in het dorp. "Blije kinderen en ouders die over de kermis liepen. Wat ons betreft, gaat de kermis Wervershoof altijd vanaf zaterdag open", zegt hij. Bomvol terras Niet iedereen stond er direct om te springen. Zo vroeg de horeca zich af of er dan geen extra bewaking nodig zou zijn. Maar de sfeer was goed en alles verliep soepel. "Er liepen wat meer gezinnen rond en dat merkten we", zegt Joost Buis van Hèt Café van Wervershoof. Begin van de middag zit het terras al bomvol. Het podium wordt weer klaargemaakt voor vanavond. "We hebben elke dag één act, en daarna kruip ik zelf achter de draaitafel." Tekst gaat verder onder de foto.

Op kermis Wervershoof in badjas op terras - NH / Chantal Bos

John Van Dam, exploiteert al zijn leven lang de botsauto's op de kermis in Wervershoof, en trad in de schoenen van zijn vader en opa. Hij is verbaasd over hoe rustig het is. "Dit is niet de Wervershover kermis hoe we het gewend zijn. We zijn natuurlijk nu zaterdagavond begonnen, we zagen het helemaal zitten en gingen er vol gas in om meer omzet te draaien na corona. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is erg rustig dit jaar."

"Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is erg rustig dit jaar" John van Dam, exploitant botsauto's

Het is gissen naar de oorzaak. "Er zijn wel héél veel kermisborrels in West-Friesland. Daar moet je soms entree betalen, krijg je eten en drinken en daar blijft men dan hangen. Er zijn borrels van wel 1.000 man. Ik denk dat we daardoor een hoop klandizie missen dit jaar. Die mis je hier op de kermis." Het baart Van Dam wel zorgen. "Ik hoop niet dat die tendens doorzet. Want ik weet niet of we na de moeilijke jaren hier nog kunnen blijven staan." Of er volgend jaar weer een extra dag kermis komt? "Daar gaan we wel weer voor pleiten", zegt Van Dam, die naast kermisexploitant ook in de stichting van Behoud van Nederlandse Kermissen opereert. "Er was een hoop publiciteit voor dit jaar, daar lag het in ieder geval niet aan."

