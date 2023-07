Kermis Wervershoof krijgt extra dag en begint op zaterdag

De kermis in Wervershoof duurt dit jaar voor het eerst een dag langer dan voorgaande jaren. Dit tot grote tevredenheid van zowel de kermisexploitanten als de politiek in Medemblik. Een pilot moet uitwijzen of dit voor herhaling vatbaar is.

De gemeente Medemblik komt hiermee het initiatief van stichting Behoud Nederlandse Kermis tegemoet. Ook de politiek is voorstander om de kermis met een extra dag uit te breiden. "De kermis begint nu op een zondag, maar waarom niet al op een zaterdag?", vertelde Dieter Venema van Hart voor Medemblik eerder tegen NH. "Alles staat toch klaar en het feest in de cafés is dan al begonnen."

Reden voor een extra dag zijn de opgelopen onkosten. Kermisexploitanten moeten dieper in de buidel tasten, nu reclame- en energiekosten en stageld zijn gestegen.

Niet iedereen enthousiast

Toch staat niet iedereen om een extra dag te springen. De horeca in Wervershoof gaf eerder al aan bang te zijn dat de sfeer er anders uit gaat zien. "Zet Hart voor Medemblik straks dan extra bewaking bij de cafés op zaterdag neer, als de jeugd van buitenaf er een potje van maakt?", aldus uitbater Antoinet Zwan van Hèt Café van Wervershoof.

De kermis in Wervershoof duurt tot en met dinsdag 22 augustus. Achteraf wordt de pilot geëvalueerd om te kijken of starten op zaterdag voor herhaling vatbaar is.