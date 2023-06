Krijgt kermis Wervershoof een extra dag? "Attracties kunnen al op zaterdag open"

De kermis in Wervershoof - voor veel inwoners van het dorp de belangrijkste dagen van het jaar - duurt nu officieel van zondag tot en met dinsdag. Komt er een vierde dag bij? Meerdere partijen pleiten ervoor om de attracties in het dorp al op zaterdag te openen. "Die staan er dan toch al."

Het initiatief komt van de stichting Behoud Nederlandse Kermis. Zij pleiten voor de opening op zaterdag. Politieke partij Hart voor Medemblik kan zich vinden in de oproep. "De kermis begint nu op zondag, maar waarom niet al op zaterdag?", stelt de partij. "Alle spullen staan toch al klaar, en het feest in de cafés is al begonnen."

De partij van fractievoorzitter Tjeu Berlijn is van mening dat het eerder beginnen van de kermis zorgt voor een nog leuker feest in het dorp. De kermis vindt dit jaar vanaf 20 augustus plaats. "Wij steunen de oproep van Behoud Nederlandse Kermis. Het belangrijkste feest van het jaar in Wervershoof een dag eerder open? Als het aan Hart voor Medemblik ligt geen probleem."

Kermisborrels

De oproep van de politieke partij in Medemblik kan op veel bijval rekenen. Zo is hun bericht op sociale media tientallen keren 'geliked', en laten meerdere inwoners van Wervershoof weten het eens te zijn met dit plan. "Ja gezellig", luidt één van de reacties. "De meesten beginnen al op zaterdag met het geven van kermisborrels. Laat de kermis zelf dan ook maar open gaan."

Toch is niet iedereen in het dorp enthousiast over het plan. De horeca in Wervershoof denkt namelijk dat de zaterdag met veel borrels er anders uit gaat zien als de kermis zelf al open gaat. "Zet Hart voor Medemblik dan straks bewaking bij de cafés op zaterdag, wanneer alle jeugd van buitenaf er in Wervershoof een potje maakt?", vraagt Antoinet Zwan van Hèt Café van Wervershoof zich af.

"En dan de eerstvolgende keer de dinsdag eraf? Iets wat goed is moet je zo laten", stelt zij.