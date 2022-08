Help het goede doel en win 250 euro met het 'ijsblok-spel' op kermis in Wervershoof

Heel Wervershoof maakt zich klaar voor de kermis. Het lijkt erop dat het zonnetje flink gaat schijnen, dus het belooft een warme kermis te worden dit jaar. Het goede doel Auxili-ja! speelde daarop in en verzon een eigen 'ijskoude' attractie.

Auxili-ja ondersteunt wereldwijd kleinschalige projecten voor de lokale bevolking. Deze keer gaat het geld naar een project met bakkers in Oeganda en Senegal.

Omstanders deden vandaag al een kleine worp naar de winst, maar de antwoorden lagen nogal uiteen. "Woensdagmiddag om twaalf uur", gokt een meisje. Een jongen heeft wat meer vertrouwen in het ijs. "Ik ga voor vrijdagavond om acht uur!"

Midden op de kermis komt een groot ijsblok te staan op een pallet met daarin een bakblik. In het zonnetje zal het stuk ijs al gelijk beginnen met smelten, "en mensen mogen raden wanneer het bakblik de pallet raakt", vult Kees Ooijevaar, van Auxili-ja, aan. De winnaar wint 250 euro, en voor vijf euro heb je een lot. Met de vorige editie haalden ze zo'n vijfduizend euro op.

