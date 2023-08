Speciale kermiskrant in Wervershoof: al 20 jaar voorpret met oude kermisfoto's

Voor het echtpaar Richard de Beer en Mieke Koomen startte de kermis van Wervershoof al afgelopen mei, en niet pas komend weekend. Al 20 jaar maken ze een speciale kermiseditie van dorpskrant De Binding, vol met interviews én oude kermisfoto's. "Mensen gaan toch kijken van: 'Oh, dat is er één van die'."

Op het kantoor in het hart van het dorp ligt een stapeltje enveloppen. "Allemaal kermisfoto's", zegt Mieke. "We krijgen veel via de mail toegestuurd, maar ook via enveloppen. Dan zijn de foto's uit fotoboeken gescheurd."

Hij wordt gemaakt door Mieke en Richard, die ook de 'normale' Binding opmaken. Er staan interviews in met markante Wervershovers, de horeca krijgt ruim baan om het programma aan te kondigen, maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de ingestuurde kermisfoto's. En dan het liefst de zwartwitte variant. Richard: "Mensen zijn nieuwsgierig en willen toch zien wie er in staat. We zetten er ook namen en jaartallen bij. Dat maakt het nog leuker."

Kermisexploitanten adverteren met kortingsbonnen in de krant. "Tijdens de kermis krijgen we regelmatig kinderen aan de deur die vragen of we nog kranten hebben. Dan kunnen ze nog een extra rondje."

Vandaag en morgen moet de krant worden afgerond. "Dat zijn drukke dagen", weet Mieke. "Veel eindredactie en oneindig checken of alles goed staat." Maar als dat achter de rug is, kan de krant bij 6.500 huizen bezorgd worden. "En dan kan voor ons ook de kermis beginnen. Want de krant is echt onderdeel van de voorpret."