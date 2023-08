De standwerker sterft langzaam uit: "Wij zijn de muziek op de markt"

Het is een uitstervend ras, maar tijdens de Lappendag in Hoorn zijn er nog een paar: standwerkers. Zoals Milan, uit Amsterdam, die met een schoonmaakproduct op de markt staat. "Wij zijn er voor het vermaak, de muziek van de markt."

Brillen, telefoons, ramen en televisies. Alles kun je schoonmaken met de flessen die Milan (28) op de Hoornse Lappendag verkoopt. "En als het niet werkt, kom ik vanavond de ramen bij je lappen. Maar dan blijf ik wel een happie eten!"

De grappen van Milan gaan er goed in bij zijn publiek op de Kleine Noord tjidens de drukbezochte Lappendag. Hij is dan ook geen standaard verkoper, maar een zogenaamde standwerker. "Het idee is dat je klanten om je heen creëert en vanuit daar de verkoop doet. Niet door middel van een prijskaartje zoals bij veel kramen, maar door middel van een verhaal. Op een leuke, ludieke manier."

Vermaak op de markt

Er zijn er nog een stuk of twintig actief in Nederland, denkt hij. Corona heeft er zeker geen goed aan gedaan, veel van zijn collega's hebben afgezwaaid. "Dat is jammer, want we zorgen voor vermaak op de markt. Wij zijn de muziek op de markt. Je speelt eigenlijk een soort toneelstukje."

Ondertussen verdwijnt er weer een fles in een plastic tas. De bijzondere verkooptactiek heeft opnieuw zijn waarde bewezen. "Ik kan het wel gebruiken, maar of ik het echt nodig had?", zegt de nieuwe eigenaresse. "Hij deed het heel leuk en wilde hem niet teleurstellen. Dus deze manier van verkopen helpt wel."