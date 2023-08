Brand bij pizzeria in Zaandam, tweede keer in korte tijd

Er is vanmorgen brand uitgebroken aan de Rozengracht in Zaandam. Het gaat om het pand van restaurant pizzeria Porto Fino, waar in februari dit jaar ook al een brand uitbrak.

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat weten dat er brand in de berging is. "De brand is door de brandweer geblust. Er zijn geen gewonden. Omliggende gebouwen worden verder geventileerd en er worden metingen gedaan", schrijft ze op X.

De verbouwing na de vorige brand op 18 februari is nog in volle gang. Toen raakte er ook niemand gewond, maar werden wel de woningen erboven ontruimd. Wat de oorzaak van deze brand is, is nog onbekend. De politie vermoedt brandstichting omdat er al eerder een korte brand is uitgebroken.