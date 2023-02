Brand verwoest pizzeria: "Verschrikkelijk, ik at er regelmatig met mijn dochter"

Een dag later is pas goed te zien welke ravage de brand aanrichtte in Pizzeria Porto-Fino aan de Rozengracht in Zaandam. De ramen zijn zwartgeblakerd. De tafels zijn voor een groot deel nog gewoon gedekt, alsof er klanten komen. Ze zijn alleen bedekt met een dikke laag roet. Enkele ramen zijn door de brandweer ingeslagen om het vuur te kunnen blussen. Een enkele voorbijganger probeert door de ramen naar binnen te kijken. "Verschrikkelijk" verzucht een oudere dame die de ravage in ogenschouw neemt.