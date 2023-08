‘Koken & kieken’ in de Alkmaarse Grote Kerk: “Echt fantastisch om te doen”

Foto's die ook de smaakpapillen prikkelen: ze zijn nu te zien in de Grote Kerk van Alkmaar. Daar is de expositie 'Gastvrijheid verbeeld' van Fotocafé Alkmaar van start te gaan, met als thema 'Koken & kieken'. In de kerk hangen foto's die laten zien hoe eten mensen bij elkaar brengt. "Samen koken, samen boodschappen doen, samen opeten."

Koken brengt niet alleen mensen bij elkaar, maar ook hele culturen. Want ieder land heeft nu eenmaal z'n eigen eetgewoonten. En daar waar andere culturele verschillen de communicatie soms lastiger maken, daar is dat bij eten precies andersom. Het is immers heerlijk om van elkaars kookkunsten te proeven. "Ik heb een Syrisch gerecht gekookt", vertelt Anwar Rasheed aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Ik vind het heel belangrijk om die kookcultuur uit te wisselen met mensen."

Herinneringen

De opening van de expositie trekt veel bekijks. Het onderwerp spreekt mensen aan, iedereen heeft wel een eigen ervaring met de verbindende kracht van koken en proeven. Eten brengt ook scherpe herinneringen naar boven. Iets dat ook geldt voor de foto's in de expositie.

De expositie van het Fotocafé Alkmaar laat zien hoe er in buurthuizen en verenigingscentra overal in de stad wordt gekookt en geproefd. Uiteraard hebben de fotografen hun best gedaan om al dit heerlijks in kleuren én geuren over te brengen op hun foto's. De expositie opende deze week en is nog tot en met 9 september te bekijken in de Grote Kerk van Alkmaar. Zie ook de website van Artiance.