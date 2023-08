Gemeente gaat organisatie slotfeest Alkmaar Ontzet compenseren voor gemaakte kosten

De organisatie, de 8 October Vereeniging, heeft naar eigen zeggen tussen de 50.000 en 100.000 euro uitgegeven aan de voorbereidingen voor de grote viering. De gemeente heeft ze gevraagd een exacte specificatie te maken, zodat een deel van de kosten gecompenseerd kan worden. De beloofde subsidie van een ton had de organisatie nog niet ontvangen.

Geen geschikte locatie

Het probleem lag hem vooral in het zoeken van een geschikte locatie voor het organiseren van het grote feest. Oorspronkelijk zou het op de Alkmaarse drafbaan gevierd worden, maar daar was geen ruimte voor de berekende 30.000 tot 40.000 bezoekers. Het alternatieve terrein was P8 en P9 bij het AZ-stadion, maar AZ kon pas aan het einde van augustus laten weten of dat wel kon, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Een derde optie leek gevonden in het evenemententerrein aan de Olympiaweg, maar een plan dat werd ingeleverd door de organisatie was volgens de gemeente niet veilig genoeg, en dus werd er geen evenementenvergunning uitgegeven.

Nieuw evenemententerrein

De gemeente heeft aangegeven te gaan kijken naar een mogelijk nieuwe locatie voor grote evenementen. Dat zou gaan om een locatie die de beschikbaarheid niet hoeft te delen met bijvoorbeeld een voetbalclub, goed genoeg bereikbaar is voor hulpdiensten en meerdere ontsluitingsroutes heeft waar het publiek snel weg kan bij een grote calamiteit.