Alkmaarders en Spanjaarden niet langer vijanden: bijzondere muziek voor 450 jaar Ontzet

"Nu het 450-jarig Ontzet dichterbij kwam, dacht ik: 'nou, misschien wel een aardige gedachte om een programma te maken met liederen rond die tijd'. Dus dat was het eerste plan", vertelt Floris Stehouwer van het muziektrio Vihuelas & Voces aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Maar vervolgens dacht ik: 'misschien is het wel leuk om samen met Spaanse muzikanten dat te gaan doen, zodat zij ook een stem krijgen en we dat samen kunnen herdenken. En ook vieren dat we nu in 2023 toch op een iets vriendelijkere en harmonische manier met elkaar omgaan'."

Het speciale optreden is één van de vele manieren waarop in Alkmaar 450 jaar Ontzet wordt gevierd. Op 8 oktober 1573 wisten de Alkmaarders de Spanjaarden te verslaan. Alkmaar was de eerste stad die de belegering weerstond en ontzet werd. Vandaar de kreet: 'Bij Alkmaar begint de Victorie!'. Of het grote slotfeest ook doorgaat op 8 oktober is nog de vraag.

Muziek uit de Tachtigjarige Oorlog

Vihuelas & voces verwijst naar stemmen en de vihuela, een Spaanse gitaarsoort uit de baroktijd, zeer geschikt voor tokkelen. Het muziektrio begon met een muzikale reconstructie van het Beleg van Alkmaar. In het tweede deel bleek dat Nederlandse en Spanjaarden ook veel gemeen hadden en hebben zoals liefdesperikelen, en ontstond muzikale harmonie en een muzikaal verzoeningsproces plaats. Het derde deel na de pauze ging over de rest van de Tachtigjarige Oorlog.



Het programma bestond uit vier liederen uit van de Alkmaarders Jan Arentsz, Willem Woutersz. Van Bueren, Nanning van Foreest en Maria Tesselschade. Verder bracht het trio het anonieme 'Baletti d´Alckmar' en liederen van Constantijn Huygens en P.C. Hooft, gemaakt naar aanleiding van de Tachtigjarige Oorlog. Van Spaanse zijde klonken stukken van Tomás Luis de Victoria, Luys de Narváez, Cristobal de Morales, Enriquez de Valdarrábano, Francisco Guerrero en José Marín.



Het publiek in de Remonstrantse Kerk was zeer lovend: "Het is heel erg prachtig. Mooie muziek uit de oude tijd, daar hou ik van."