Frontale botsing tussen motor en auto in De Kwakel

Op de Noordzuidroute in De Kwakel zijn vanavond een motor en een auto frontaal op elkaar gebotst. Al het verkeer is tijdelijk omgeleid zolang de politie onderzoek doet naar de oorzaak van het ongeluk, waarbij de motorrijder gewond is geraakt.

De melding kwam rond 21.19 uur binnen bij de hulpdiensten. Toen zij aankwamen troffen ze de motorrijder in de berm aan. "Hij is gewond geraakt", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. "Hij heeft pijn, maar hij is aanspreekbaar."

Verkeer omgeleid

Het Mobiel Medisch Team (MMT), dat in actie komt bij grote ongelukken, kon daarom worden geannuleerd. De motorrijder is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met de autobestuurder gaat is nog onbekend.

Het Verkeersteam dat ongelukken analyseert is nu ter plaatse, hierom wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. Wanneer de weg weer wordt vrijgegeven is nog niet bekend.