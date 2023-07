Motorrijder ernstig gewond op roemruchte N247

Een motorrijder is vanmiddag rond 13.00 uur ernstig gewond geraakt op de N247 in Waterland ter hoogte van Watergang. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet de eerste keer deze week dat er op de N247 een ongeluk gebeurd. Gisteren is op dezelfde weg een man uit Zwaag om het leven gekomen.