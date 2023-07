Zoveelste drama op N247, man (48) uit Zwaag overlijdt na frontale botsing bij Beets

Bij de frontale botsing tussen twee auto's op de N247 bij Beets vanavond is een 48-jarige man uit Zwaag overleden. Dat meldt de politie zojuist op sociale media. Twee andere automobilisten zijn overgebracht naar het ziekenhuis, over hun toestand is niets bekend.

Het ongeluk gebeurde rond 17.20 uur. Hulpdiensten kwamen massaal op het ongeval af, maar voor één van de betrokkenen was dat te laat. Een woordvoerder had het eerder nog over 'vermoedelijk ernstig gewonden', maar toen was dat nog te vroeg om te zeggen.

Op foto's is te zien dat beide auto's total loss zijn. De N247 blijft nog zeker een uur dicht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

N247 is berucht

Deze weg is berucht om zijn zware ongelukken. Dit jaar vonden er al vaker zware ongelukken plaats.