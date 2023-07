Auto's knallen op elkaar op N247, weg tijdelijk afgezet

De melding van het ongeluk kwam om 17.20 uur binnen bij de hulpdiensten. Een woordvoerder van de politie spreekt over een 'frontale aanrijding tussen meerdere personenauto's'.

"Hulpdiensten zijn op het ogenblik druk bezig met hulp verlenen aan de betrokkenen." Volgens de woordvoerder zijn er vermoedelijk 'ernstig gewonden', maar daar is momenteel nog niets feitelijks over te zeggen.

Total loss

Op foto's is te zien dat beide auto's total loss zijn. De N247 is voorlopig afgezet. "De ambulancehelikopter is net geland in een weiland en er zijn meerdere ambulances ter plaatse, de hulpdiensten zijn nu volop bezig", aldus de woordvoerder.

Dit is het zoveelste ongeluk op deze weg, waar dit jaar al meerdere ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden.