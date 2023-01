N247 bij Monnickendam afgesloten na ongeluk

De N247 is in beide richtingen bij Monnickendam afgesloten na een ongeluk. Het ongeluk zorgde voor een flinke ravage op de weg. Volgens omstanders zouden er drie mensen gewond zijn geraakt.

Op de foto's is te zien dat het ongeluk voor een flinke ravage op de weg heeft gezorgd. De weg is momenteel in beide richtingen afgesloten.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. Volgens een omstander probeerde een automobilist plotseling te keren op de weg. De politie kan dat niet bevestigen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de weg gesloten blijft.