Motorrijder aangereden en daarna beroofd in Noord

Twee mannen in een Mercedes-Benz hebben vannacht een motorrijder aangereden ter hoogte van de Kropaarstraat en de Papaverweg in Noord. De mannen pakten vervolgens de tas van het slachtoffer af en gingen ervandoor. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt de aanrijding 'doelbewust te zijn gebeurd.'

Het slachtoffer is met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Van de twee verdachten ontbreekt nog ieder spoor, volgens een getuige zijn ze weggereden in de richting van de NDSM-werf met een scooter die klaarstond in een steegje om de hoek.

De politie heeft rondom de plaats delict sporenonderzoek gedaan. Om die reden was een deel van de Witbolstraat en de Papaverweg afgesloten.