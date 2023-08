Alle kleur verdwenen op rotonde in Amstelveen: kunstkoe overgoten met smurrie

De bontgekleurde koe op de rotonde tussen de Gondel met de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen is ergens de afgelopen dagen overgoten met een grauwgekleurde smurrie. Het kunstwerk, een initiatief van buurtbewoners, viel misschien op door de gekleurde strepen: het was géén regenboogkoe. Of de vernieling een statement is tegen de LHBTIQ+-gemeenschap is dan ook onduidelijk. Dat neemt niet weg dat de gemeente er goed ziek van is. "Handen af van kunst!"

Van de fleurige kunstkoe op de rotonde is weinig vrolijks meer over. Een nog onbekende en inmiddels vastgekoekte smurrie bedekt zo goed als alle kleuren, alleen aan de achterkant van het dier is nog een restje kleur zichtbaar. Het polyester beeld werd zeven jaar geleden door wijkplatform Waardhuizen-Middenhoven geplaatst en ingekleurd door kunstschilder Sergio Ferdini. Wanneer de vernieling heeft plaatsgevonden en of het hier om eenzelfde soort statement gaat als bij de talloze vernielde of gestolen regenboogvlaggen: dát is nog onbekend. Dat maakt ook niet uit, als je het Herbert Raat vraagt, wethouder kunst en cultuur van de gemeente Amstelveen. Verbazingwekkend "In eerste instantie is het gewoon vernieling", vertelt hij tegen NH. "Het kunstwerk is een charmant initiatief vanuit het wijkplatform en het staat daar voor ons allemaal. Blijf met je handen van kunst af. Het past ook niet bij Amstelveen, we laten elkaar hier in ons waarde. Ik vind het echt verbazingwekkend."

Wie zich afvraagt waarom de koe niet allang is schoongemaakt of op z'n minst verplaatst: juist omdat het beeld door de wijk is neergezet, is dat volgens de wethouder niet de taak van de gemeente. Dat neemt niet weg dat ze willen bijdragen aan een oplossing, vertelt Raat. "De gemeente is van plan om contact op te nemen met de initiatiefnemers van het kunstwerk. Als we kunnen helpen zullen we dat zeker niet nalaten."

"Het past ook niet bij Amstelveen, we laten elkaar hier in ons waarde. Ik vind het echt verbazingwekkend" Wethouder Herbert Raat

Er is nog geen aangifte van de vernieling binnen bij de politie. Een woordvoerder van de politie vertelt dat ze de initiatiefnemers van de koe op het hart willen drukken dat zeker wel te doen. "Doe melding bij de politie of de wijkagent, zodat wij er vanaf weten. Als het vaker gebeurt kunnen we kijken welke zichtbare en onzichtbare maatregelen we kunnen nemen", vertelt ze tegen NH. Mocht de vernieling van de gekleurde koe een statement zijn tegen de LHBTIQ+-gemeenschap, dan 'nemen we dat heel serieus', aldus de woordvoerder. "We hebben dit thema hoog in het vaandel staan."