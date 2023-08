FNV staakt gesprekken met KLM over nieuwe cao grondpersoneel: "Ze verdienen beter"

Share to Nextdoor

FNV Luchtvaart weigert verder te onderhandelen met de KLM-directie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor grondpersoneel. Na talloze overleggen concludeert de vakbond dat de verschillen tussen de wensen van KLM en FNV 'simpelweg te groot zijn'.

NH Nieuws/Doron Sajet

De vorige cao voor grondpersoneel verliep in maart van dit jaar, waarna FNV Luchtvaart meer dan vijftien keer met KLM om tafel ging. Toch kwam de maatschappij haar personeel in de ogen van de bond onvoldoende tegemoet. "Het KLM-grondpersoneel verdient beter", aldus de bond in een persbericht. Waar FNV Luchtvaart koopkrachtbehoud eist, gaat KLM niet verder dan 4 procent loonsverhoging voor 2023 en 3,5 procent voor 2024. Ook een aanvulling daarop, 1,5 procent extra als de inflatie in 2024 hoger uitvalt dan 3,5 was onvoldoende om FNV over de streep te trekken. Werkdruk en tijdelijke contracten Andere struikelblokken zijn de werkdruk, het vroegpensioen en tijdelijke contracten. Zo wil FNV meer regie om personeel in onderbezette teams te beschermen tegen de groeiende werkdruk, maar KLM wil de bonden alleen inzicht geven in de planning en maatregelen. Ook zou meer KLM-grondpersoneel de mogelijkheid moeten krijgen om gebruik te maken van de Regeling Vervroegde Uittreding, vindt de vakbond. De regeling was in de vorige overeenkomst opgenomen, en KLM wil daar in de nieuwe cao op dezelfde manier invulling aan geven, maar dat vindt FNV 'te mager'.

Ook in 2019 liepen onderhandelingen tussen FNV en KLM over een nieuwe cao spaak. In september van dat jaar legde het grondpersoneel een paar keer het werk voor enkele uren neer, waardoor tientallen vluchten werden vertraagd of moesten worden geschrapt. Uiteindelijk kwam KLM over de brug en stemde een meerderheid van de FNV-leden in met een loonsverhoging van 8,5 procent over een periode van twee jaar en acht maanden.

Tot slot wil de vakbond dat KLM structureel werk beloont met een contract voor onbepaalde tijd. Wat dat betreft komt KLM de bond iets tegemoet, want wie vijf jaar op tijdelijke contracten voor de maatschappij werkt, krijgt een vast dienstverband. Toch vindt FNV het onacceptabel dat KLM de komende jaren afscheid wil nemen van een groot aantal medewerkers met tijdelijke contracten. Druk opvoeren Omdat FNV geen vertrouwen meer heeft in een positieve uitkomst aan tafel, wil de bond 'op andere manieren de druk opvoeren'. Daarbij moet worden gedacht aan acties, al is nog niet bekend hoe die acties vorm zullen krijgen. Tijdens een ledenvergadering volgende week moet duidelijk worden welke vervolgstappen er worden genomen. Leden moeten daarover stemmen. Vakbond CNV ziet nog voldoende aanknopingspunten om verder te onderhandelen, schrijft FNV.