Meer geld, minder zware uren: FNV-leden stemmen in met cao KLM-grondpersoneel

SCHIPHOL - Een ruime meerderheid van de FNV-leden die als grondpersoneel werken voor KLM, hebben ingestemd met hun nieuwe cao. Vorige week wees de meerderheid van de leden nog een 'eindbod' van de vliegmaatschappij af. De vakbeweging dreigde toen met nieuwe stakingsacties als KLM niet snel met een beter bod op de proppen zou komen.

Het grondpersoneel krijgt in de cao meer salaris. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de verhouding tussen vaste medewerkers en flex-personeel. De doelstelling is dat de komende maanden meer werknemers een vast contract krijgen. Ook worden het aantal ingeroosterde uren in de zwaarste roosters gehalveerd.

Lees ook: Grondpersoneel KLM staakt zondag opnieuw, dit keer vier uur lang

Vijf maanden onderhandelen

FNV onderhandelde samen met andere bonden sinds mei over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. Daarbij legde het personeel al drie keer een dag het werk neer. Omdat er geen personeel over bleef om de bagage in te laden werden er meerdere vluchten geschrapt. FNV wilde vier procent loonsverhoging per jaar, een betere verhouding tussen vaste en flexibele krachten en roosters die lichter worden. In de nieuwe cao krijgt het personeel 8,5 procent meer over een periode van twee jaar en negen maanden. Onder de cao Grondpersoneel vallen zo'n 15.000 medewerkers.

Lees ook: FNV Luchtvaart en KLM weer aan de onderhandelingstafel

"We hebben lang en intensief onderhandeld en dat heeft resultaat opgeleverd. Al met al zijn we heel tevreden", zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink. Door het instemmen van de meerderheid van de leden is de nieuwe cao voor KLM-grondpersoneel met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019 definitief.