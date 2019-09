Grondpersoneel KLM staakt zondag opnieuw, dit keer vier uur lang

SCHIPHOL - Het grondpersoneel van KLM legt aanstaande zondag opnieuw het werk neer. Dat laat FNV Luchtvaart-bestuurder Jan van den Brink weten aan NH Nieuws. De staking van dit weekend zal deze keer vier uur duren: van 13.00 tot 17.00 uur.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Even zag het ernaar uit dat FNV en KLM weer in gesprek zouden gaan over het cao-conflict dat de bonden en de luchtvaartmaatschappij met elkaar hebben, maar volgens Van Den Brink heeft KLM nog geen concrete voorstellen gedaan die in de buurt komen van de eisen van de bond. Zolang dat niet gebeurt, gaan de acties zondag door.

Grondmedewerkers van KLM legden maandag en woensdag het werk twee uur neer. Op woensdag kregen zij gezelschap van cateringpersoneel. De stakingen zorgden ervoor dat tientallen vluchten uitvielen of vertraging opliepen. Woensdag waarschuwde FNV al dat de volgende werkonderbreking twee keer zo lang zou gaan duren.

De andere vakbonden geven KLM iets meer tijd om met een beter voorstel te komen, maar dreigen ook met werkonderbrekingen als de maatschappij niet met beter loonbod komt dan de gemiddeld zes procent over de komende drie jaar. FNV wil de komende twee jaar een loonsverhoging van acht procent, minder werkdruk en meer vaste medewerkers in dienst.

KLM heeft nog niet gereageerd op de komende staking van aanstaande zondag.