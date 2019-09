24 geannuleerde KLM-vluchten door staking: "Volgende keer zetten we de verdubbelaar in"

SCHIPHOL - KLM heeft vanochtend 24 vluchten binnen Europa geannuleerd als gevolg van de stakingen van grond- en cateringpersoneel. Tientallen vluchten zijn zeker met een uur vertraagd. De medewerkers legden vandaag, net als maandag, het werk tussen 8.00 en 10.00 uur neer. Volgens FNV zal de volgende staking maar liefst vier uur duren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het grondpersoneel van KLM eist een beter loonbod voor de komende jaren dan KLM tot nu toe heeft gedaan. FNV wil er acht procent bij in twee jaar tijd, KLM biedt zes procent voor de komende drie jaar. Ook het personeel van KLM Catering Services wil een hoger salaris en onder andere een betere reiskostenvergoeding.

Vanwege de twee samengevoegde stakingen had KLM uit voorzorg 24 vluchten geannuleerd en mochten reizigers tussen 7.30 en 10.00 uur geen ruimbagage inchecken voor vluchten binnen Europa. Wie daar geen zin in had, mocht worden omgeboekt. Door het stakende cateringpersoneel konden vliegtuigen minimaal gecaterd worden.

Verdubbelaar

Om klokslag tien uur ging zowel het grond- als het cateringpersoneel weer aan de slag, maar was dit volgens FNV-campagneleider Joost van Doesburg de laatste keer dat de staking twee uur duurde. "Als er geen positief signaal van KLM komt, zetten we de verdubbelaar in", aldus Van Doesburg. Mogelijk wordt er deze week al vier uur gestaakt.

Bij de manifestatie van het stakende personeel die voor Schiphol plaatsvond, was ook SP-Kamerlid Cem Laçin afgekomen. Hij beloofde de menigte van 850 mensen om volgende week vragen te stellen aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Hij vindt dat het rijk als aandeelhouder van KLM zich moet bemoeien met de cao-strijd die nu tussen de bonden en maatschappij woedt.

Laçin: "Cora van Nieuwenhuizen kan de telefoon pakken en Pieter Elbers (de topman van KLM red.) bellen, en zeggen, hee Pieter, die mensen verdienen een goed salaris. Luister naar ze, onderhandel met de vakbonden, en kom meer dan die schamele twee procent (gemiddeld per jaar red.) dan je nu biedt."