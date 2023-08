'Dirk en Dirk', samen goed voor meer dan tachtig jaar circuitervaring: "Ik verloor er bijna mijn been"

Het circuit van Zandvoort bestaat 75 jaar. Tot de start van de Dutch Grand Prix, die morgen met de vrije training begint, besteedt NH in een speciale serie aandacht aan de rijke historie van het duinencircuit. Vandaag het laatste deel, over Dirk Wijnands en Dirk Dorissen. Samen hebben ze meer dan tachtig jaar circuitervaring. De ene Dirk verloor als vrijwilliger bijna een been, de ander was in de jaren zestig tijdwaarnemer. Toen nog met stopwatch en pen en papier, zoals hieronder is te zien:

Dirk Dorissen was jarenlang tijdwaarnemer op het circuit - NH Nieuws

Naast Dirk Dorissen was er dus nóg een Dirk heel actief op het circuit. Of wás? Beter gezegd ís! Want de 73-jarige Dirk Wijnands is al meer dan vijftig jaar vrijwilliger in Zandvoort en werkt er als OCA (Officials Club Automobielsport) aan de veiligheid op het circuit. Marshal "Ik ben nu precies 53 jaar OCA", zegt Dirk, staand bij het autosportmonument bij het circuit in Zandvoort. "Ik deed de start, de vooropstelling en zorgde voor de veiligheid." Zelfs nu nog is hij rond het magische asfalt te vinden om te vlaggen. Alleen niet bij de Formule 1 komend weekend.

Dirk Wijnands bij het autosportmonument in Zandvoort - Michael van der Putten/NH Media

"Ik kom er nog dagelijks, heb een passie voor auto's." Lachend: "Maar je moet ook wel een beetje 'prettig gestort' zijn om dit te doen. Je kan thuis achter de geraniums gaan zitten, maar die heb ik niet." Stiekem de duinen in Als 7-jarig jongetje klom kleine Dirk over het hek rondom het circuit om te kijken wat er gaande was. En als tiener bood hij zichzelf aan als vrijwilliger. Inmiddels zijn we ruim vijftig jaar verder en is hij een lopende schat vol herinneringen.

"Sky Sports zag dat ik er verstand van had" Dirk Wijnands, 51 jaar vrijwilliger op het circuit

"Mijn mooiste herinnering?", herhaalt Dirk de vraag van de verslaggever hardop. "Dat was met Jenson Button. Oud Formule 1-coureur en voormalig wereldkampioen. Hij reed toen in een andere klasse over het circuit. Maar ik herkende zijn auto en kwam met hem in gesprek." Sky Sports zag wat er gebeurde en vond het leuk om beide heren te interviewen. "Toen kwam de Sky-ploeg meteen naar me toe. Ze zagen dat ik er verstand van had, dus wilden ze me samen met Button interviewen. Dat maakt je trots en is heel speciaal. Gelukkig zijn er nog foto's van", lacht hij. Tekst loopt door na de foto.

Dirk Wijnands in gesprek met Jenson Button - Dirk Wijnands

De doorgewinterde vrijwilliger heeft toch ook vervelende herinneringen aan zijn werkzaamheden op het circuit. Zoals bijvoorbeeld die ene dag in 2007. Toen zijn been er bijna af werd gereden tijdens de start van een race. "Ik stond tussen de startende auto's en zag plots één van de auto's op me afkomen. Ik kon nog op het laatste moment mijn been optillen. Dat was mijn redding, want anders was hij er waarschijnlijk afgereden."

"Er wordt niet voor niets gezegd: De autosport is dangerous" Dirk Wijnands, 51 jaar vrijwilliger op het circuit

De betreffende coureur lette niet goed op en was al bezig zijn banden op te warmen. Iets dat helemaal niet mag als je de vlagger nog niet bent gepasseerd. "Hij zat waarschijnlijk naar zijn scherm in het stuur te kijken", vertelt Dirk. Na het voorval werd de coureur, waarvan Dirk de naam is vergeten, een jaar geschorst. Hij is toen in protest gegaan bij de FIA (Federation Internationale de l'Automobile), die hem uiteindelijk voor het leven schorste. Nooit heeft de rijder zijn excuses aan Dirk aangeboden, maar daar zit hij niet echt mee. "Het kan gebeuren. Er wordt niet voor niets gezegd: de autosport is dangerous." Zie hieronder hoe Dirk net op tijd zijn been optrekt. Tekst loopt door na de video.

Dirk Wijnands wordt aangereden op het circuit - NH Nieuws

De magie van het circuit loopt als een rode draad door het leven van tijdwaarnemer Dirk Dorissen en OCA Dirk Wijnands. Beide mannen kennen het legendarische asfalt als hun broekzak en delen de liefde voor de autosport. Minder charme Wel vinden ze dat de charme van vroeger er een beetje af is bij de huidige Formule 1. Vooral vanwege de grote financiële belangen. Maar daar zullen komend weekend vele honderdduizenden racefans niet om malen. En Dirk en Dirk? Die kijken zondagmiddag de wedstrijd vanaf hun bank en zullen dan met heimwee terugdenken aan de tijd dat ook zij ooit deel uit mochten uitmaken van dit gigantische racefestijn.