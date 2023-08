Een dag aan de zijde van Jacques Anquetil op Circuit Zandvoort: "Wát een belevenis"

Het Circuit van Zandvoort bestaat 75 jaar. Tot de start van de Grand Prix Formule 1 besteedt NH in een serie aandacht aan de rijke historie van het duinencircuit. Vandaag deel 4 over het WK wielrennen in 1959. Haarlemmer Jan van der Horst was erbij en had de dag van zijn leven.

Het Circuit Zandvoort dankt zijn geschiedenis aan de autoraces die er plaatsvonden. Toch is de baan in de duinen ook het toneel geweest van andere sporten. Zo wordt er jaarlijks een hardloopwedstrijd gehouden, de Circuit Run. In vroegere tijden werden er ook belangrijke wielerkoersen georganiseerd.

Zo was het duinencircuit in 1959 decor van het WK wielrennen. Haarlemmer Jan van der Horst (80) was erbij; niet als deelnemer, maar als piepjonge begeleider van de Franse renners. Onder hen ook Jacques Anquetil, de wielergrootheid van wie hij posters aan de muur van zijn jongenskamer had hangen. Van der Horst: "Wat een belevenis was dat."

Kijk hieronder naar de reportage over het WK wielrennen op het Circuit Zandvoort in 1959.