Hoe Roger Williamson 50 jaar geleden niet uit zijn brandende wrak geholpen kon worden

29 juli 1973 is een inktzwarte dag in de historie van Circuit Zandvoort. De dag waarop tijdens de Formule 1-race Roger Williamson overleed na een crash. En waarvan de vergeefse reddingspogingen van collega-coureur David Purley live op tv te zien waren.

Circuit Zandvoort bestaat 75 jaar. Tot de start van de Grand Prix Formule 1 besteedt NH in een serie aandacht aan de rijke historie van het duinencircuit. Gisteren zag je hoe de eerste raceauto's door de straten van Zandvoort scheurden. Vandaag kan je lezen over de dramatische dood van de Britse coureur Roger Williamson.

Maar 1973 is geen 2023 waar de veiligheid in de Formule 1 beter dan ooit is. Purley probeert met brandblussers het vuur uit te krijgen. Maar die helpen amper tegen de enorme vlammen. De auto weer rechtop duwen, lukt ook niet. Er zijn wel mensen die willen helpen, maar niemand heeft brandwerende kleding.

In ronde acht krijgt Williamson een klapband en komt in de berm terecht. Zijn auto slaat over de kop en komt brandend tot stilstand tegen de vangrails. David Purley twijfelt geen moment en springt uit zijn auto om zijn collega te redden.

"Ik had geen idee wat er aan de hand was"

Van Lennep had, drie jaar na z'n laatste race, via het geld van een sponsor een zitje kunnen bemachtigen voor de race in Zandvoort. Hij werd zesde, waarmee hij tot zijn tevredenheid zijn eerste punt in het wereldkampioenschap ooit behaalde. "Ik had geen idee wat er aan de hand was. Tussen de rook zag ik een mannetje bij het wrak lopen, dus ik dacht dat de coureur eruit was gekomen. Maar was dus niet zo, dat was David Purley."

De brandweer komt pas later, maar dan is Roger Williamson (25) al dood. En alles is te zien geweest op televisie. Van Lennep hoort het na afloop, waar toevallig ook een tv-camera hem filmt. Hij is even sprakeloos. "Meen je dat nou", zegt hij verschrikt.

World Press Photo door foto's na ongeluk

Cor Mooij is ondertussen naar huis om zijn fotorolletjes te ontwikkelen. Drie in totaal, 108 foto's. Het is de tweede keer dat hij bij een dodelijk ongeluk fotografeert. De eerste was in 1970, toen in Zandvoort Piers Courage een fataal ongeluk kreeg. "In die donkere kamer komt ook het besef wat er is gebeurd. Alle emoties komen naar boven. Ik ben natuurlijk niet zo harteloos dat het mij niks doet."

Wat Mooij nog niet weet is dat zijn foto's historisch zullen worden. In 1974 wint hij er de World Press Photo mee. En tot op de dag van vandaag worden de foto's nog veelvuldig gebruikt. "Het is de rode draad in mijn leven, dat verdwijnt nooit."

