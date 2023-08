De eerste raceauto's scheurden niet over het circuit maar door de straten van Zandvoort

Circuit Zandvoort bestaat 75 jaar. Tot de start van de Grand Prix Formule 1 besteedt NH in een serie aandacht aan de rijke historie van het duinencircuit. Gisteren kon je lezen hoe het circuit niet in Zeist , maar in Zandvoort kwam. Vandaag een reportage over de allereerste race op het circuit in 1939. Hoewel, de raceauto's reden toen eigenlijk gewoon door het dorp.

Koen Vergeer, Formule 1-kenner en schrijver van meerdere boeken, legt uit: "Pas in 1950 kwam er een kampioenschap. De FIA, de bond van de autosport die toen anders heette, begon dat jaar met de organisatie van een wereldkampioenschap over zeven wedstrijden."

Na die wedstrijd en de eerste officiële race over het circuit negen jaar later (zie video) zou het nog enkele jaren duren voordat Zandvoort onderdeel werd van het wereldkampioenschap.

Zes van de zeven wedstrijden vonden plaats in Europa, de zevende was in Amerika. "Maar die telde eigenlijk niet echt mee", lacht Koen. "En Zandvoort was trouwens niet een van de zes. Wel werden er hier non-championshipsraces georganiseerd. Die waren geen onderdeel van het WK. Dat zou twee jaar later komen", aldus de schrijver.

"Zijn naam is Alberto Ascari en hij reed rond in een Ferrari wat in dat jaar de beste auto was", vervolgt Koen. "Ascari is de enige Italiaan die dat ooit is geweest. Hij was veruit de beste en zou het jaar erop ook de snelste autocoureur van de wereld worden."

Ascari zou in 1955 overlijden tijdens het testen van zijn Ferrari op het circuit van Monza in Italië. De bocht waarin dat gebeurde, draagt nog altijd zijn naam: Variante Ascari

