Motorproblemen nieuwe Cityhopper-vloot KLM eindelijk opgelost

De toestellen van het type 195-E2 werden nog voor de coronacrisis besteld bij de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer. Het eerste exemplaar landde in 2021 op Schiphol. Afgelopen zondag arriveerde nummer zeventien, van een gepland totaal van 25.

Het nieuwe model moest de oudere Embraer-vliegtuigen in de Cityhopper-vloot op termijn gaan vervangen, maar door de problemen aan de motoren, gebouwd door het bedrijf Pratt & Whitney, bleven die langer doorvliegen. De Cityhopper-toestellen vliegen op Europese bestemmingen en vormen een belangrijk deel van de vervoersstromen van KLM.

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij legt desgevraagd uit dat de motoren leden aan een technisch mankement, waardoor de vliegtuigen voor inspecties "langer en vaker dan gewenst aan de grond stonden." In combinatie met een wereldwijd tekort aan nieuwe onderdelen moest KLM zelfs extra capaciteit inhuren om niet in de dienstregeling te hoeven snijden.

Blijvend verholpen

Over de specifieke problemen waar de motoren mee kampten doet KLM verder geen uitspraken, maar het defect zou nu blijvend verholpen moeten zijn. Ook de zeven toestellen die nog geleverd moeten worden, moeten er geen last meer van krijgen.

Met zijn 132 stoelen is de E2 het grootste vliegtuig in de Cityhopper-vloot. In de originele aanbesteding voor de E2's bedong KLM een optie op nog eens 25 exemplaren. Of die optie wordt gelicht is volgens de woordvoerder nog niet bekend.