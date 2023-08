Minder kramen op de markt, maar bezoekers blijven dol op hun wekelijkse uitje

Voor sommige Noord-Hollanders is het een wekelijks uitje, maar er is steeds minder keuze tussen de marktstallen. De afgelopen vijf jaar heeft meer dan tien procent van de marktkooplieden hun kraam gedag gezegd met als gevolg dat enkele markten moeten sluiten. Zonde, vinden Zaankanters: "Mensen. Kom naar de markt. Kom naar de markt!"

Het is vakantie en dus rustig op de markt, maar sommige Zaankanters blijven steevast wekelijks 'hun rondje' lopen. Het is een uitje met de hond of partner. "Ik vind hem op donderdag heel erg slecht, maar op zaterdag heel gezellig geworden. Er zijn bijna geen mensen en bijna geen kramen meer", zegt een bezoeker resoluut. Een ander stel is het hiermee eens. Vooral variatie wordt gemist. "We zijn nu niet tevreden over de markt." Ze willen meer keuzes hebben. Toch deelt niet iedereen deze mening. "Alles wat je nodig hebt, kun je hier kopen. Zoals koek, vlees, nootjes, brood, groente, ondergoed." Zie hieronder hoe Zaankanters over de markt denken. Tekst gaat door onder de video.

In Zandvoort heeft de gemeente onlangs besloten om de stekker uit de ooit zo gezellige dinsdagmarkt te trekken. Een handjevol bezoekers en nog minder ondernemers was niet genoeg om door te gaan.

Markt herontdekken

In Noord-Holland is het aantal marktondernemers tussen 2017 en 2022 met zo'n 13.5 procent afgenomen. Alleen in de provincie Flevoland daalde dit aantal harder, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Maar die dalende trend lijkt ietwat gekeerd. "De corona-periode heeft ontzettend geholpen", legt Louise Wesselius uit. Wesselius is voorzitter van koepelvereniging Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.

Omdat mensen massaal thuis zaten en horeca potdicht zat, bleef er opeens genoeg tijd over om weer eens naar de markt te gaan. "Naar de markt gaan werd weer een uitje." Van die ontwikkeling worden nog steeds de vruchten geplukt. De jongere generatie heeft de markt herontdekt en zijn, volgens Wesselius, zelfs weer bereid zelf te gaan ondernemen op de markt.

Strenge milieu-eisen en veranderingen in vergunningen

Met name de voedselverkopers gingen er flink op vooruit. "Het blijft moeilijk voor de anderen, die blijven last hebben van online-verkopers." Toch blijven enkele marktkooplieden op de Zaanse markt kritisch. Zo zijn ze bang dat ze over vijf jaar niet meer kunnen bestaan, bijvoorbeeld door alle strengere milieu-eisen.

Er zijn nog meer uitdagingen. Zo veranderen de vergunningen en gaat het contact met de gemeente niet altijd even soepel. "Kijk naar de markt in Zaandam", neemt Wesselius als voorbeeld. "Die is al meerdere keren door de gemeente verplaatst. Dan maak je het erg lastig voor de consument. Dat is alsof de Albert Heijn steeds op een andere plek zit."

Ondanks alle uitdagingen die voor de 'ouderwetse' markt in het verschiet liggen, twijfelt Wesselius niet over het voorbestaan. Noord-Holland staat bekend om zijn markten, en dat zal zo blijven. "Mijn vader zei altijd: 'door de eeuwen en door de cultuur is er altijd markt geweest, en dat zal zo blijven'."

'Eigen schuld'

Daar is een bezoeker van de Zaanse markt het helemaal mee eens: "Als mensen niet komen, dan krijg je de spiraalwerking naar benenden. Op een gegeven moment is het helemaal doodgebloed, maar dat hebben mensen dan aan zichzelf te danken. Dus kom naar de markt."