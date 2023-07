Zandvoort stopt met de ooit zo gezellige, maar nu troosteloze dinsdagmarkt

Nog een paar maanden en dan is het gedaan met de Zandvoortse dinsdagmarkt. De markt werd een paar jaar geleden door buurtbewoners van Nieuw Noord opgestart om de wijk wat levendiger te maken. Er komen nog maar weinig bezoekers en het aantal ondernemers is ook op één hand te tellen. Daarom trekt de gemeente de stekker er nu uit.

Het begon allemaal zo mooi, in 2018. De inwoners van de wijk Nieuw Noord, waar normaal niet zo heel veel te beleven valt, hadden behoefte aan een wekelijkse markt. In Zandvoort is wel een markt, maar die zit in het centrum. En die markt is moeilijker te bereiken voor ouderen en mindervaliden uit Nieuw Noord. De buurt mocht daarom als proef een eigen markt opstarten en dat smaakte duidelijk naar meer.

Er werden handtekeningen ingezameld in de buurt om de markt definitief te kunnen behouden. Die werden in januari 2019 overhandigd aan toenmalig burgemeester Niek Meijer.

