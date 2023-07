Slechtlopende Zandvoortse dinsdagmarkt gaat weg, maar zij verdienden er juist heel goed

Nog zo'n twee maanden en dan is het gedaan met de Zandvoortse dinsdagmarkt in de wijk Nieuw Noord. De gemeente sluit de markt, omdat er bijna geen kramen meer staan en er te weinig bezoekers op afkomen. Kortom een 'troosteloze' markt, zoals de gemeente het omschrijft. Toch doen niet alle ondernemers het even slecht hier, zo blijkt.

Op het eerste gezicht maakt de dinsdagmarkt op het Flemingplein ook vandaag inderdaad een wat troosteloze indruk. Vier kraampjes en net zoveel bezoekers zijn er rondom het middaguur. Een meeuw en wat musjes kijken in de buurt van de loempiakraam of er nog wat kruimels op het winderige plein liggen. Helaas, niks te vinden. Dan maar wachten op wat kruimels van een etende voorbijganger.

De dinsdagmarkt in Zandvoort Nieuw Noord - NH Nieuws / Paul Tromp

Toch begon het in januari 2019 hier allemaal zo goed. Op initiatief van een paar buurtbewoners kreeg de markt een definitieve plek op een parkeerterrein langs de Flemingstraat in Nieuw Noord. Om de wijk, waar normaal niet zo veel te beleven valt, een sociale ontmoetingsplaats te bieden. Vooral voor ouderen en mindervaliden. Het 'probleem' was alleen dat er al een markt in Zandvoort was, namelijk op de woensdag in het centrum. Dat schuurde toen wel een beetje, zoals hieronder is te zien: Tekst loopt door na de video.

'Gedoe' om indeling dagen Zandvoortse markten - NH Nieuws

De start van de dinsdagmarkt in Nieuw Noord beloofde veel goeds. Er waren genoeg kramen en ook voldoende klanten uit de buurt. Maar langzaam kwam toch de klad er een beetje in. De bakker en de notenboer vertrokken, ook de groenteboer ging weg en omwonenden lieten de markt steeds meer links liggen. Ook het sociale karakter vloeide langzaam weg. De marktmeester vertrok en de gemeente kon geen nieuwe ondernemers meer aantrekken. Conclusie: de stekker moest eruit en wel per 1 oktober aanstaande. Damesmode blijft goed verkopen Dat nieuws heeft ook de laatste ondernemers op het plein bereikt. Zoals Yvonne van der Lei. Ze runt een kraam met damesmode. "De wat grotere maten. Voor oudere dames heb ik ook meer klassieke mode", legt ze in haar kraam uit. Tekst loopt door na de foto.

Yvonne van der Lei - NH Nieuws / Paul Tromp

Yvonne kijkt om zich heen. "Nu lopen er inderdaad weinig mensen rond, maar normaal kan het best druk zijn. Ik verkoop vooral in de middag goed", vertelt ze. "Ik sta hier meestal wel tot half vijf, terwijl de markt om drie uur sluit." Voortaan binnen damesmode verkopen Yvonne heeft inmiddels ook een plekje op de markt in het centrum, want ze voelde het slechte nieuws over de dinsdagmarkt al aankomen. "Toch verkoop ik hier nog steeds meer dan daar." De Zandvoortse vertelt dat ze straks een gesprek heeft bij het verderop gelegen ontmoetingscentrum Pluspunt om toch door te kunnen gaan met haar kraam op de dinsdagen, maar dan binnen. "Vooral voor de ouderen, die niet naar het centrum kunnen gaan." Ze ziet dat vooral mindervaliden niet zo makkelijk de buurt meer verlaten. "Dan maar binnen verkopen straks, ik ben er blij mee." Toch snapt Yvonne ergens wel dat de gemeente de markt wil opdoeken. Ze heeft van dichtbij gezien dat het steeds wat minder gezellig werd. "Het werd een negatieve spriraal. De ondernemers vertrokken één voor één vanwege te weinig omzet. " Tekst loopt door na de foto.

De laatste marktkramen op de dinsdagmarkt in Nieuw Noord - NH Nieuws / Paul Tromp

Naast de kraam van Yvonne staat een kraam met sieraden, gerund door de Zandvoortse Celine Kiebert. Ze woont hier om de hoek. Haar moeder is er ook. "Ik sta hier nu bijna drie jaar. Aan het begin was het een stuk drukker op het plein. Toen was het nog een volledige markt. Maar nu vind ik het nog steeds leuk, dus ik wil eigenlijk niet weg." Tekst loopt door na de foto.

Celine Kiebert en haar moeder op de dinsdagmarkt in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp

"Ik had het nieuws wel zien aankomen, omdat het aanbod steeds minder wordt. Maar wij verdienen hier nog steeds goed, hoor", vertelt Celine. Haar moeder legt uit dat het meeste geld in de middag wordt verdiend. Celine is het niet helemaal eens met de gemeente wat betreft het ontbreken van het sociale karakter. "Ik hoor vooral van oudere mensen dat ze het jammer vinden dat de markt gaat verdwijnen, ondanks dat het er niet meer zo gezellig uitziet. Er zijn veel ouderen die niet naar het dorp kunnen en ook online niets kunnen bestellen, dus voor hen is het best jammer." Ze overweegt toch ook om, net als buurvrouw Yvonne, op de woensdagmarkt te gaan staan. Er moet toch geld verdiend worden. Kaas en loempia's Dan even naar de overkant, waar de kaasboer en de loempiakar staan. De kaasboer heeft geen tijd voor de media. "Ik ben een invalkracht en sta hier ook nooit. De 'normale' kaasboer is namelijk even met vakantie." Mevrouw Ina Wijker zit op haar rollator uit te rusten bij de kaasboer en wil wel wat kwijt over het verdwijnen van de markt. Tekst loopt door na de foto.

De kraam van de kaasboer op de dinsdagmarkt in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp

"Ik vind het heel spijtig. Je hebt en had hier namelijk lekkere verse producten. Daarom mis ik de groenteman en de bakker ook, die er vroeger wel waren. Ik snap de keuze van de gemeente, want er komen te weinig mensen. Veel ouderen zullen voortaan wel met de belbus naar de markt in het centrum gaan. Ik hoop alleen wel dat de kaasboer nog wat langer mag blijven." Wachten op loempia's én de verkoopster Bij de loempiakraam naast de kaasboer staat Agaath de Goede te wachten op haar bestelling. Ze hoort nu voor de eerste keer dat de dinsdagmarkt gaat verdwijnen. De verkoopster van de loempia's is net even weg. "Misschien is ze even naar het toilet", aldus mevrouw De Goede. De kans dat hier iemand een paar loempia's steelt, is echt heel klein. Tekst loopt door na de foto.

Agaath de Goede bij de loempiakraam - NH Nieuws / Paul Tromp