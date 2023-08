Vader van 'bijna doodgeslagen' Alkmaarder op Waagplein woest op verdachte

Trillend moet de vader de rechtszaal even verlaten vanmiddag. Zijn zoon wordt in mei van dit jaar midden op het Waagplein in Alkmaar zo hard tegen de grond gestompt, dat hij dagenlang moet vechten voor zijn leven. "Marokkanen moet je keihard aanpakken", zou de 18-jarige verdachte na zijn aanhouding hebben gezegd.

Foto ter illustratie, niet van de bewuste nacht - GlocalMedia

Bij de tussentijdse zitting is de spanning in de zaal twintig minuten lang te voelen. Het gaat er vandaag om of de verdachte tiener uit Warmenhuizen de rest van het onderzoek in vrijheid mag afwachten. Het zou voor de familie van het 23-jarige slachtoffer nauwelijks te verkroppen zijn. Nog dagelijks dealen zij met de gevolgen van de ruzie in de uitgaansnacht van 14 mei. In jongerenclub Bubbels is het allemaal begonnen, is de lezing. De details zijn nog niet naar buiten gebracht, maar in de jongerenclub aan het Waagplein zou er een ruzie zijn geweest over een petje. De achttienjarige wordt ervan beschuldigd deze te hebben gestolen van iemand anders. Naar verluidt wordt de verdachte dan ook de kroeg uitgezet. Het gaat om een lange tiener, in 2020 vanuit Jordanië naar Nederland gekomen en woonachtig in Warmenhuizen. Hij spreekt nog niet heel goed Nederlands, dus via een Arabische tolk hoort hij alles aan. Dan is het 4.00 uur die nacht. Een groepje, inclusief de verdachte en het slachtoffer, staat voor de kroegen buiten op het bekende uitgaansplein. Politieagenten met reflecterende hesjes begeven zich amper twee meter verderop.

"De politie had hem al een paar keer weggestuurd van het Waagplein en toch kwam hij terug" Advocaat van het slachtoffer Alper Cinar

Haarscherp op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat de achttienjarige een pet draagt en hoe de Alkmaarder de achterkant probeert te bekijken. Dan haalt de verdachte in ieder geval één keer snoeihard uit. "Hij stond in gevechtshouding en het slachtoffer ging als een plank naar de grond", beschrijft de officier van justitie. Getuigen vertellen 'de klap zelfs te hebben gehoord'. "Dat komt niet vaak voor." De verdachte maakt dan nog wel slaande bewegingen, maar het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor die ene vuistslag, met grote gevolgen. Agenten weten de tiener meteen in de kraag te grijpen. En nadien zou hij hebben verklaard een 'professionele kickbokser' te zijn. "Ook zei hij in de bus tegen de politie: 'Marokkanen moet je keihard aanpakken'", aldus de officier. In coma In het Arabisch schreeuwend, trillend en met tranen in zijn ogen wordt de vader van het slachtoffer om te bedaren de rechtszaal uitgeleid. Door de mishandeling had zijn zoon meerdere bloedingen in zijn hoofd. Advocaat van de familie Alper Cinar: "Hij was in levensgevaar, heeft in coma gelegen. De helft van zijn schedel was verwijderd. Artsen zeggen dat het kantje boord is geweest." De reclassering adviseert dat de achttienjarige als jeugdige wordt berecht. Ook pleit de advocaat van de verdachte Mark-Jan Bouwman vandaag dat zijn cliënt onterecht in de 'volwassenengevangenis' in Zaanstad. Volgens hem is er geen sprake van het ten laste gelegde 'poging tot doodslag'. "Het is een mishandeling. Al wil ik niets afdoen aan ernst van het feit." Bouwman wil een schorsing van de voorlopige hechtenis van de achttienjarige.

Jongeren tussen 16 en 23 jaar oud kunnen worden veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht of jeugdstrafrecht. Simpel gezegd zijn straffen van een volwassene meer gericht op vergelding en van een jeugdige op pedagogiek. De rechter beslist daarover op basis van rapporten over de ontwikkeling van de verdachte.