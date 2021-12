Mishandelde agent gestraft na racisme in dronken bui: 'Haal m'n dienstwapen en schiet ze dood'

Een politieagent die vorig jaar zomer in zijn vrije tijd dronken twee Alkmaarders uitschold voor kankerneger en dreigde z'n dienstwapen te halen en ze neer te schieten, is disciplinair gestraft door zijn werkgever. Het duo sloeg de man na de scheldpartij op het Waagplein in de binnenstad wel finaal in elkaar en kreeg daarvoor onder meer een werkstraf.

Foto ter illustratie, is niet van die avond - Glocal Media

De zaak werd afgelopen dinsdag besproken in de Alkmaarse rechtbank. Een verslaggever was daar namens het Noordhollands Dagblad aanwezig en tikte alles op. Ook NH Nieuws heeft politieverslagen en verklaringen ingezien over die avond van 29 augustus 2020. Naar eigen zeggen loopt de man na een etentje met zijn vriendin over het Waagplein. Twee Alkmaarders, E. M. (32) en L. D. (24) verklaren later aan de politie dat ze de, naar hun mening, zeer dronken, vrouw bijna zien omvallen. Ze spreken de man erop aan, dat hij op haar let, maar die is daar niet van gediend en scheldt ze uit. Hij roept onder meer hoerenjong, maar ook racistische termen als kankerneger en zwarte. Zelf zegt de man zich niks meer te kunnen herinneren van die avond, maar de verklaringen van de Alkmaarders worden ondersteund door medewerkers van de beveiliging. Een explosie van geweld volgt: de scheldende man wordt volledig in elkaar gerost door het duo, tot en met kopschoppen aan toe. Voor de vriendin van de man was het een afschuwelijke en traumatische ervaring, valt te lezen in het verslag van de krant. Ze gaat op een bepaald punt zelfs over hem heen liggen om hem te beschermen: tot twee keer aan toe wordt haar vriend belaagd. Agenten herkennen hun collega De security grijpt meermaals in en ook de politie wordt gewaarschuwd. En die toegesnelde agenten komen ineens in een lastig parket. Want op een gegeven moment herkennen ze in gewonde en beschonken man een collega-agent. Hij doet ferme uitspraken tegen zijn collega's. Hij zegt namelijk over de mannen die hem hebben toegetakeld: "Als ze ons onderweg lastigvallen dan maak ik ze dood. Ik rij dronken naar het bureau, haal daar mijn dienstwapen en schiet ze hartstikke dood." Een van de politieagenten waarschuwt hem dat hij dit soort uitspraken niet moet doen, maar de man herhaalt het nog een paar keer, is te lezen in een verklaring. Daarop doen de agenten een melding bij hun werkgever, die een intern onderzoek instelt.

Quote "Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie (...) maar politiewerk is ook mensenwerk" Woordvoerder Politie

Dit meldt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. De man heeft na dit onderzoek een disciplinaire straf gekregen - welke is niet bekend. Op dit moment is hij wel nog steeds werkzaam bij de politie. Omdat het gaat om een zaak tussen werkgever en werknemer, zo stelt de politie, worden er verder geen uitspraken gedaan over dit specifieke incident en de gevolgen. Wel zegt de woordvoerder in algemene zin dat 'de samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn'. "Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie." Maar aan de andere kant is politiewerk volgens de woordvoerder ook mensenwerk. "En mensen kunnen fouten maken." Volgens de politie zijn fouten en integriteitsschendingen niet voor honderd procent te voorkomen. "De politie is er alert op. De politie onderzoekt meldingen over mogelijk plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet." 'Dronken mensen spreken de waarheid' De twee Alkmaarders die de agent in elkaar trapten zijn door de rechter veroordeeld tot 150 uur werkstraf en moeten de man 1.250 euro smartengeld betalen. Zowel de officier als de rechter vonden het conflict 'heel ernstig', maar hielden ook rekening met het aandeel van het slachtoffer. Advocaat van de mannen Vito Shukrula zei in de rechtszaal dat er volgens hem sprake was van 'psychische overmacht'. "Ze zeggen weleens dat dronken mensen de waarheid spreken. Dit is de waarheid van die agent en over zijn racisme maak ik me zorgen. Als hij niet had gescholden, hadden deze jongens hier niet gezeten."