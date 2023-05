18-jarige vast voor poging doodslag bij mogelijke ruzie op Alkmaars Waagplein

Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, rond 04.00 uur. De politie wordt dan gealarmeerd voor een mishandeling op het Waagplein, buiten, zo zegt een woordvoerder tegen NH.

"Er zijn vermoedens dat er een ruzie aan vooraf ging." Het slachtoffer is een 23-jarige Alkmaar en hij is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht met zware verwondingen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet duidelijk, maar online schreven betrokkenen eerder deze week volgens Alkmaar Centraal dat het slachtoffer 'vecht voor zijn leven'.

De politie heeft vrijwel direct na het incident een jongeman van achttien jaar uit Schagen opgepakt. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van poging tot doodslag en moet nog zeker twee weken in voorarrest blijven zitten.

Het onderzoek loopt nog. "Van iedereen die meer informatie heeft horen we graag."