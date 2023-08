Bijzondere reddingsactie op Eemmeer: kanoënde Zwitsers slaan om bij Blaricum

Twee toeristen uit Zwitserland zijn dinsdagavond gered uit het Eemmeer. Dat meldt RTV Utrecht. De jonge vakantiegangers waren in hun kano onderweg van Basel naar Amsterdam. In de buurt bij Blaricum sloeg de kano om en raakte het stel met al hun spullen te water. Een Duits zeiljacht dat voorbij voer, heeft ze uit het water gevist. Daarna kwam de KNRM in actie.

"Hun hele vakantie viel letterlijk in het water", vertelt Mark van den Brink van de Huizer Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) aan NH. Van den Brink was aanwezig bij de reddingsactie. "Het stel was al zeker een maand onderweg van Basel naar Amsterdam in een kano."

Dinsdagavond op het Eemmeer sloeg hun kano om in de buurt bij Blaricum. "Ze droegen beiden gelukkig reddingsvesten, maar alle spullen die ze mee hadden raakten ook te water", vertelt Van den Brink. "Een zeiler uit Duitsland die in de buurt was haalde ze uit het water en schakelde hulp in." Zowel de KNRM van Huizen als Blaricum kwamen daarna in actie.

De reddingsboot van Blaricum was er als eerste en die nam de koude Zwitsers over van het zeiljacht. Met lichte onderkoelingsverschijnselen is het stel naar de haven van het Utrechtse Bunschoten gebracht. "Je zal maar tijdens je vakantie in de haven van Bunschoten staan met alleen nog maar de kleren die je op dat moment aan hebt", zegt Van de Brink.

Zoektocht naar spullen

Aan de KNRM Huizen dus de taak om alle te water geraakte spullen terug te vinden. "Als eerste vonden we hun tent terug. Daarna nog een aantal van hun tassen. Zelfs hun trosje bananen en de Zwitserse vlag die achter op de kano hing hebben we teruggevonden. Zo goed als al hun spullen zijn teruggevonden."

"Die mensen waren natuurlijk hartstikke blij en als bedankje mochten we zelfs de Zwitserse vlag houden. Die krijgt een mooi plekje op ons station", vertelt Van den Brink.