Bergen aA nl Met twee paarden en een hond maakt Kim trektocht door Noord-Holland

Op haar paard, met een aangelijnd veulen én haar hond startte Kim Greuter (29) uit St. Maarten afgelopen week een trektocht door Noord-Holland. Elke dag legt ze zo'n 20 kilometer af. Vandaag start ze met de zesde en tevens haar laatste dag van de tocht. "Het is echt alléén met je dieren zijn, dat geeft een stukje vrijheid. Even weg van de dagelijkse sleur."

Een trektocht maken samen met haar merrie Eyota, veulen Nareya en hond Resi, is iets wat Greuter 'altijd al wilde'. Ze trekt elke dag 4 á 5 uur door de provincie. Haar tocht startte vorig weekend in Heerhugowaard en haar eerste stop was in Wognum. "En toen door Middenmeer naar Wieringerwerf, naar Zijperdijk Oudesluis." Op dag vier reed Greuter van Julianadorp naar Sint Maarten, en gisteren van Sint Maarten naar Bergen. "En vandaag gaat de route van Bergen terug naar huis." Tekst gaat verder onder de foto

Verbinding De tocht creëert volgens Greuter een 'verbinding' met haar dieren. "Je leert elkaar kennen, je leert inspelen op elkaars wensen en houdt rekening met elkaar. En ook het feit dat je op een dag eigenlijk alleen maar van A naar B hoeft te rijden, brengt heel veel rust met zich mee." Greuter heeft de route precies uitgestippeld, maar wat betreft haar overnachtingen moet ze af en toe een beetje improviseren. "Ik heb in een kantine geslapen en ook een keer in een zadelkamer." Maar meer luxe hoeft Greuter ook niet. "Ik ben al lang tevreden als ik mijn dieren bij mij heb en als we een dak boven ons hoofd hebben." Boodschappen "Op dag twee reed ik langs Middenmeer. En daar kwam er een heel aardig meisje voorbij die mijn paarden complimenteerde. Dus ik heb haar gevraagd of ze misschien binnen wat boodschappen voor me wilde halen. En ik heb d'r geld meegegeven. Toen moesten we 10 minuutjes wachten en kwam ze naar buiten met de boodschappen die we nodig hadden." Los van de rustgevende tocht, is het ook 'pittig', vertelt Greuter. "Vooral dat je de hele tijd drie dieren in de gaten moet houden en er continu op moet inspelen. Ook het zorgen voor hun behoeftes is best wel intensief voor mij, zeker met deze regenval wil je ze droog hebben staan, dat ze het niet koud hebben, genoeg te eten hebben, dat gewoon lastig in deze omstandigheden."

"Als je het wil, probeer het gewoon!" Kim Greuter

Of Greuter het anderen zou aanraden? Zeker. "Wat ik iedereen graag zou meegeven, is: als je het wil, probeer het gewoon! Werk er naartoe. Vermijd het niet omdat het moeilijk is, maar ga er juist mee aan de gang. Want op die manier is het mij nu gelukt om op pad te gaan. Het gaat niet allemaal van z'n leien dakje, maar je past je aan, je werkt ermee en je leert ervan."