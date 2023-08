Onrust onder volkstuinders, forse huurverhoging dreigt in Heerhugowaard

Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen (AVVN) is met de gemeente in gesprek over een eventuele huurverhoging. Weel heeft er zo haar gedachten bij. "De kosten zijn juist heel laag omdat we met z'n allen twee dagen per jaar het algemene terrein bijhouden. Daarnaast is er een boer die de sloot uitbaggert."

De Heerhugowaardse heeft samen met haar zus een volkstuin aan de Middenweg. "Het is een tuin van tweehonderd vierkante meter met een huisje. We verbouwen onder andere aardbeien, uien, pompoenen. Het is een leuke hobby geworden. Dat de huur misschien zo veel hoger gaat worden snap ik totaal niet."

Dat vraagt Brenda Weel zich af bij mediapartner Streekstad Centraal . Ze heeft nu zo'n twee jaar een volkstuin in Heerhugowaard. Even na het werk verse groenten plukken of onkruid weghalen. Volkstuinen zijn populairder dan ooit.

Niet alleen bij Weel, maar ook bij andere hobbytuinders is onbegrip over de eventuele verhoging. De drie Heerhugowaardse volkstuincomplexen vallen onder vereniging De Groene Waard. Interim directeur Anne-Louise Pol benadrukt dat er nog geen besluit over de verhoging is genomen, maar begrijpt de onrust.

25 cent per m²

"Ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Juist de laagdrempeligheid van de tuinen is zo mooi aan dit concept." Uit cijfers van de AVNN blijkt dat De Groene Waard met een tarief van jaarlijks 25 cent per vierkante meter niet duur maar ook niet goedkoop is.

Zo wordt in Haarlem 23 cent gevraagd en wil Amstelveen meer dan 50 cent per vierkante meter ontvangen. "Ik snap dat Dijk en Waard de prijzen wat wil verhogen, maar het moet wel in proportie blijven", benadrukt Pol.

Verschillende bezorgde Heerhugowaarders hebben zich inmiddels gemeld bij fractievoorzitter Carmen Bosscher van BVNL. "Ik vind het nogal wat." Bosscher heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Ze wil weten of de genoemde verdubbeling ingevoerd gaat worden.

Juist de natuur in

"Je mag best weten dat ik me zorgen maak over deze situatie. Als gemeente vinden we het juist belangrijk dat mensen in de natuur zijn. Dat het veel duurder zou worden om een volkstuin te hebben, past niet in dat verhaal."

Waarom Dijk en Waard de huur wil verhoging is niet duidelijk. Op dit moment is het zomerreces, waardoor er langer dan anders op beantwoording van politieke vragen gewacht moet worden.

Naast De Groene Waard is er nog een tweede volkstuinvereniging binnen de gemeente: West-Beverkoog in Sint Pancras. Zij hebben eigen grond en hoeven dus niet met de gemeente te onderhandelen. "De grond is ooit aan ons geschonken", vertelt voorzitter Alex Langendijk. "Van dat cadeau hebben we dus nog steeds profijt."