Buurvrouw start crowdfunding voor getroffen volkstuinders: "We moeten deze mensen helpen"

EGMOND AAN ZEE - Ze hebben er twee jaar aan gewerkt en duizenden euro's in gestoken maar van het volkstuintje van Radmila en Martin Zwart in Egmond aan Zee is niets meer over. Hun schuurtje, kippenhok en kas ging twee weken geleden in vlammen op. Buurvrouw Jacqueline Theuns en buurman John Heilig zijn nu een crowdfunding gestart om het stel uit de brand te helpen.

NH/Tom Jurriaans

Bij de brand, die vermoedelijk is aangestoken, kwamen ook de kippen van Radmila om het leven. Ze heeft de beestjes inmiddels begraven. "Je krijgt toch een band met die beesten. Als ik er aankwam om eten te geven kwamen ze al naar me toe. Dat mis je gewoon heel erg. Ik heb met het hout wat er nog lag een kruis gemaakt om ze toch de laatste eer te bewijzen." Toen Jacqueline Theuns het nieuws hoorde, was ze erg boos. "Wat een stel bandieten die dit gedaan hebben. En waarom? Je gaat toch geen spullen van een ander in brand steken. Ik vind het echt vreselijk." Jacqueline, die samen met haar vriend John ook een volkstuintje hebben in de duinen, zijn tijdens dezelfde nacht ook bezocht door de vandalen. "Het was een grote puinhoop. Een raam is kapot gemaakt en er zijn spullen gestolen maar dat is allemaal vervangbaar. Radmila en Martin zijn alles kwijt dat is veel erger."

Crowdfunding Om haar buren weer hun plekje terug te geven, is ze een crowdfunding gestart. Via de website GETFUNDED hoopt ze drieduizend euro op te kunnen halen. "Ze hebben twee jaar lang keihard gewerkt op dat landje. Het zag er in het begin niet uit en nadat ze het onder handen hebben genomen was het een plaatje. We moeten deze mensen gewoon helpen. Ze moeten hun plekje terug krijgen." Radmila is blij met de hulp van haar buurtjes. "Ik vind het echt gigantisch lief", vertelt ze met tranen in haar ogen. "In eerste instantie wilden we er eigenlijk mee stoppen maar dit geeft ons de kracht om door te gaan."