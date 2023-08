Taxicentrale Volendam trekt aan de bel: 'Het is hier onveilig'

Dirk Nijhuis wil dat er meer blauw op de Dijk in Volendam komt. 15 juli belandde een van zijn werknemers in het ziekenhuis met een zware hersenschudding na een opstootje met een taxichauffeur van buiten het dorp. Toen de politie gebeld werd, gaf die niet thuis vanwege een 'capaciteitsprobleem', aldus Nijhuis. De politie herkent het probleem.

Als de kroegen op de Dijk in Volendam ver na middernacht leeglopen, staat er al een kleine vloot aan taxi's klaar om de mensen thuis te brengen. De meeste taxi's staan keurig in een rij en wachten hun beurt af, andere passeren de rij en proberen zo 20 meter eerder klanten op te pikken.

Dat gebeurt al lang, maar op 15 juli was een chauffeur het zat en besloot er wat van te zeggen. Er ontstond een gevecht waarbij een chauffeur van TTA te n val kwam en naar het ziekenhuis moest met een hersenschudding. Dirk Nijhuis van de TTA belde de politie, maar kreeg te horen dat ze niet langs konden komen.

Hij zegt nu dat dit niet de eerste en keer is dat de politie niet thuis geeft. "Het is hier al langere tijd een probleem dat er geen toezicht is, dat vind ik heel zorgelijk". Door de hele situatie heeft Nijhuis geen aangifte gedaan bij de politie, omdat hij denkt dat het niets zal toevoegen.

Personeels tekort

De politie erkent dat er te weinig personeel is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Er moeten keuzes gemaakt worden tussen incidenten in Purmerend en Volendam, laat een woordvoerder weten. Daarbij staat het hoofdbureau in Purmerend waardoor de aanrijtijd ook langer kan zijn.

Ook de gemeente verwijst naar het landelijke tekort. Zelf zet ze op uitgaansavonden minimaal twee handhavers in, maar die stoppen om 0.00 uur. Na middernacht verwijst de gemeente naar de politie voor de handhaving.

Onveilig

Volgens Nijhuis lopen de kroegen dan pas leeg en staan er dus veel taxi's. Hij wil dat er preventief meer toezicht komt. "Als ik een incident als dit als voorbeeld neem, en er is dan geen politie beschikbaar om te komen dan vind ik dat wel onveilig", zegt hij. De gemeente laat in een reactie weten dat ze op dit moment geen plannen heeft om het toezicht uit te breiden.