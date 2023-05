Voor de rechter: taxichauffeur die onder invloed de Volendamse Jim (15) doodreed

De verdachte taxichauffeur die de 15-jarige Jim uit Volendam heeft aangereden staat vandaag voor de rechter. Hij zou onder invloed zijn geweest van drugs. Het staat veel Volendammer nog in het geheugen gegrift: in de nacht van 26 op 27 november werd de jongen aangereden.

Jim fietste zaterdagnacht rond 0.30 uur naar huis toen hij op de Heideweg door een taxi werd geschept. Op die plek staat nu een klein monument. Volgens omstanders werd hij 'weggeslingerd' en zijn fiets werd 5 meter verderop gevonden. De tiener werd ter plaatse gereanimeerd. Daarna is hij met hoofdletsel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de dag overleed.

Drugs en hard rijden

De verdachte die vandaag voor de rechter staat is een 27-jarige man uit Amsterdam. Hij is niet aanwezig in de rechtszaal. De taxichauffeur blijkt tijdens het rijden onder invloed te zijn geweest van drugs. De verdachte had op het moment van het ongeluk beduidend meer wiet in z'n bloed dan is toegestaan. Daarnaast heeft hij volgens het Openbaar Ministerie 'vermoedelijk te hard gereden'.

De verdachte is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. De zaak is vanmorgen niet inhoudelijk behandeld en alleen de advocaat van het slachtoffer was aanwezig. Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan. Als het dossier compleet is, zal er snel een inhoudelijke behandeling plaatsvinden.