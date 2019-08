Illegale taxi scheurt met 110 km/u door bebouwde kom van Volendam

VOLENDAM - Een 24-jarige Edammer is in de nacht van zondag op maandag zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij door de bebouwde kom van Volendam scheurde. Dat deed hij als taxichauffeur, terwijl de auto waarin hij reed daarvoor niet had mogen worden gebruikt.

Surveillerende agenten zagen de taxi rond 1.45 uur met 110 km/u over de Julianaweg scheuren. Daarop werd de man naar de kant van de weg gedirigeerd en gecontroleerd. Lees ook: Illegale taxi van de weg gehaald in Castricum: chauffeur opgepakt Hoewel de man in een taxi reed, was die taxi op dat moment illegaal: met de betreffende auto mochten alleen gereserveerde ritten worden gereden en daar werd de taxi op dat moment niet voor gebruikt. De politie vermoedt dat de chauffeur uitgaanspubliek vervoerde. Rijbewijs kwijt

Vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag is het rijbewijs van de man ingevorderd. Zijn taxipas is voorlopig geschorst, wat betekent dat de man voorlopig ook geen legale taxiritten mag verzorgen. De Inspectie Leefomgeving en Transport is een onderzoek gestart naar het illegaal aanbieden van taxiritten. Afhankelijk van de conclusie van dat onderzoek, kan de man een flinke boete tegemoetzien.