Alleskunner Ydwer Bosma (29) werkte drie jaar aan nieuwe bioscoopfilm van Pip en Pelle

Bij de bioscoop in Purmerend gaat over een kleine weken de nieuwe film van Pip en Pelle in première. De van oorsprong Hoornse acteur Ydwer Bosma, die tegenwoordig in Volendam woont, heeft een heel grote rol gespeeld bij het maken van deze film. "Ik speel niet alleen de hoofdrol Pelle, maar heb de film ook geregisseerd, geproduceerd en zelf gemonteerd", zegt hij tegen WEEFF. In totaal heeft het maken van de film ongeveer drie jaar geduurd.

In de film - Pip en Pelle en het hart van Molonië - krijgt het duo een magisch hart in handen. Dit blijkt gestolen uit het ondergrondse land Molonië. Sinds rovers het meenamen is letterlijk het hart uit het land verdwenen, waardoor sombere tijden volgen en iedereen de hele dag huilt.

Met de 27-jarige Sacha van Blokland uit Purmerend vormt hij nu tien jaar het duo Pip en Pelle. In deze jaren hebben zij voornamelijk in theaters gespeeld, maar maakten zij ook series en een Sinterklaasfilm voor onder andere RTV Purmerend en NH. "Er moest nog een stap komen: een landelijke", licht Ydwer toe. "En die hebben we nu gemaakt met deze bioscoopfilm."

De 29-jarige Bosma is geen onbekende in de wereld van (kinder)televisie en films. Zo heeft hij rollen bij Het Klokhuis en de serie Welkom in de Geschiedenis bij de NPO, en speelt hij mee in de film van Snuf de Hond. Een paar jaar geleden sprong hij op de barricade voor zijn geliefde kindertelevisie. Ydwer stelde een speciale tentoonstelling samen bij het Museum van de 20ste Eeeuw in Hoorn, met daarin onder andere rekwisieten van Pipo de clown en Swiebertje.

"Hoewel de film voor kinderen is gemaakt, is het echt een familiefilm geworden", legt Bosma uit. "Er zitten heel veel grappen voor volwassenen in, die kinderen niet 1-2-3 zullen begrijpen. En ik denk ook dat dat de kracht van de film is. Dat het zowel leuk is voor kinderen van 4 of 8 jaar oud, als voor iemand die 85 jaar oud is." Sacha van Blokland, die als hoofdpersonage Pip te zien is, noemt het zelfs de kracht van het duo.

Naast hoofdrollen voor Ydwer, Sacha en Dennis is er een groot blik aan bekende Nederlandse acteurs opengetrokken. Zo zijn er gastrollen voor Bartho Braat, Edo Brunner, John Jones en Laus Steenbeeke. Ook 'oudgedienden' Wieteke van Dort en Peter Lusse, die jarenlang niet op het witte doek te zien zijn geweest, spelen een rol in deze film.

Vanwege zijn werk als acteur in films, reclames en series komt Ydwer op veel plaatsen. Samen met zijn vriendin Chanel heeft hij een appgroep, waarin hij locaties noteert waar gefilmd is of wat mooie plekken zijn om scènes te filmen.

Zo ook het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waar alle scènes van de film in het postkantoor zijn opgenomen. Daarnaast hebben de acteurs twee dagen scènes opgenomen in het centrum van Enkhuizen, en wordt een boot uit deze havenstad gebruikt voor een scène op het IJsselmeer.

Ydwer werkte ruim drie jaar aan de bioscoopfilm

De opnames van de bioscoopfilm begonnen in 2020, precies tussen twee coronalockdowns in. Negen dagen duurde het filmen van de Pip en Pelle-film. De pandemie is zowel een vloek als een zegen geweest voor de acteurs. "We konden, doordat het geen dure film is, terecht bij een distributeur", legt Bosma uit. "Het is allemaal net even anders gegaan, maar dat mag de pret zeker niet drukken."

De 29-jarige acteur heeft niet alleen hoofdrol Pelle gespeeld in de film, ook de teksten maakte hij. Daarnaast regisseerde hij zijn grootste Pip en Pelle-project tot nu toe, en deed hij de montage en nabewerking. "Een hele klus", zegt hij met gevoel van understatement. "Maar zo kon ik de film precies zo maken als ik het in mijn hoofd heb."

Mede-hoofdrolspeler Sacha heeft bijna drie jaar moeten wachten op het eindresultaat. "Toen het filmen afgerond was, hield het voor mij op en was het aan Ydwer", zegt de 27-jarige vrouw uit Purmerend. "Het was wachten tot het klaar was, want we wilden wachten met kijken tot het helemaal klaar was."