Bovenkarspelse Anouk (22) speelt hoofdrol in nieuwe online dramaserie voor jongeren

Een verhaal over zes jongeren die opgroeien in een dorp, met alle problemen die zij in hun leven ervaren. Daar gaat de online serie 'Dorpsgeheim' over, waarvan maandag de eerste aflevering verschijnt. In de nieuwe serie wordt één van de zes hoofdpersonages gespeeld door Anouk Ruiter uit Bovenkarspel. "Het was iets dat ik nog niet eerder gedaan heb, maar ik vond het erg leuk om te doen en iets waar ik zeker mee door wil."

De 22-jarige Anouk studeert in de zomer van 2021 af als actrice, waarbij ze zich voornamelijk richt op theaterproducties. In oktober 2020 stuit ze echter op een oproep voor audities van 'Dorpsgeheim'. Ook wordt zij door iemand die dezelfde opleiding heeft gedaan gevraagd om online auditie te doen voor de dramaserie over jongeren. "Na het opsturen van een aantal video's vertelde zij mij dat ik perfect was voor de rol die zij voor ogen had", vertelt de Bovenkarspelse.

'Dorpsgeheim' volgt het verhaal van zes hoofdpersonages in het Utrechtse Nieuwland, die opgroeien in een dorp en alles wat daar bij komt kijken. Hierbij moet gedacht worden aan de problemen die zij hebben: sociale druk, familie, liefde en een hoop geheimen. Na een periode van anderhalf jaar, waarin de productie afgerond werd, kan de serie eindelijk gelanceerd worden.

Isabella

In de serie speelt Anouk de 15-jarige Isabella. Het personage heeft een lange relatie en komt uit een rijke familie, maar begrip en liefde komt zij tekort in haar gezin. De tiener houdt graag controle over alles om haar heen, wat niet altijd even makkelijk is. Hierdoor is ze stiekem eigenlijk heel onzeker.

"Dit is een totaal andere rol vergeleken met wie ik ben", licht Anouk toe. "De problemen die zij heeft heb ik zelf niet. Dus ik moest mij echt goed inleven in dit personage. Gelukkig lukte mij dat, en kon ik er mijn eigen draai aan geven. Daar heb ik veel ruimte voor gekregen."

"In de toekomst zou ik graag een eigen theaterstuk willen schrijven en regisseren" Actrice Anouk Ruiter (22) uit Bovenkarspel

Voor deze rol heeft de 22-jarige actrice naar eigen zeggen 'een switch' moeten maken. "Het is mijn eerste rol in een serie. Maar ik heb er enorm van genoten", vertelt Anouk. "Het was een heel mooie ervaring, met een fantastische crew en collega-acteurs. Het is iets dat bij mij past, en waar ik zeker in door wil gaan."

Naast Anouk speelt ook haar vader Ton een kleine rol in de serie. Verder wordt West-Friesland goed vertegenwoordigd, met acteur/actrice Kei Veenstra uit Midwoud, en Germ Bot uit Hoorn.

Eigen theatershow

Met de cast en crew is afgelopen vrijdag de première gevierd, en zaterdag kon ook het publiek al een voorproefje van de serie zien. Vanaf maandag 16.00 uur zijn de eerste drie afleveringen op het YouTube-kanaal van de dramaserie te bekijken. Hierna wordt iedere maandag een nieuwe aflevering online gezet.

Voor de toekomst heeft de 22-jarige Anouk meerdere plannen, maar is er nog niets concreet. Wel heeft de Bovenkarspelse iets heel ambitieus op de planning staan: het schrijven en regisseren van een eigen theatervoorstelling. "Ik heb heel veel creativiteit die ik daar in kwijt zou kunnen en willen leggen. Dat lijkt me echt heel mooi om te doen."