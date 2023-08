Anti-pestactivist Puk (17) maakt nummer tegen treiteren, opnames videoclip in de maak

Puk Bannov (17) organiseerde al twee protestmarsen van in totaal honderden motorrijders tegen pesten en uitsluiting. Nu is het tijd voor het volgende statement: een pulserend nummer met snelle drums en de recht-voor-z'n-raap titel 'Bully Bitch'. Zondag was de eerste opnamedag van de videoclip in een loods Krommenie. Tijdens de opnames kwamen meerdere gastartiesten Puk steunen.

Puk werd op de middelbare school getreiterd door andere leerlingen. Nu heeft ze het tot haar missie gemaakt om al het pesten in de wereld een halt toe te roepen.

Na de ride-outs in IJmuiden en naar Den Haag hadden Puks ouders nog wel een ander idee om het pestprotest vorm te geven. Vader Peter Niemeijer en moeder Dona King (haar artiestennaam) zijn geen onbekenden in de house- en technoscene. Zelf maken ze vanuit hun woning in IJmuiden ook muziek. Ze begonnen een nieuwe band en maakte het nummer Bully Bitch.

Steun van artiesten

Artiest Tony Scott kwam ondanks zijn aftakelende gezondheid naar Puks clip-opnamedag. Zijn hit 'Get Into It' piekte in 1990 op nummer vier in de Top 40 en is ruim een miljoen keer gestreamd is op Spotify. Scott: "Ik ben hier om Puk te steunen tegen pesten. Ik ben hier voor iedereen, voor de kids." Ook Wally McKey was erbij. "Ik vind het fanastisch om met Puk samen te werken. En zij met mij."

De clip is op dit moment nog niet. Komende zondag staat nog een opnamedag gepland in The Loads in Krommenie, een grote loods waar artiesten en kunstenaars samenkomen.